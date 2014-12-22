«Надра Украины» выбрала инвесторов для двух титановых месторождений на Житомирщине

Национальная акционерная компания «Надра Украины» по результатам конкурса выбрала инвесторов для разработки Тростянецкого и Левобережного месторождений титановых руд, расположенных в Житомирской области, говорится в сообщении компании.

«Победителем конкурса по привлечению инвестиций по Тростянецкому месторождению признано ООО «Укр-Транс-Строй»; по Левобережному месторождению - ООО «Строительная компания« Трансинвестпроект», - сообщают в госкомпании.

Согласно сообщению, открытый конкурс по привлечению инвестиций в указанные месторождения состоялся 11 декабря в помещении «Надра Украины».

При этом на два месторождения - Паромовское и Краснореченское, которые были выставлены на конкурс, предложений не поступило.

Кроме того сообщается, что 9 декабря «Надра Украины» получила предложение по разработке нефтегазового месторождения, расположенного на Красноильской площади (Черновицкая обл.) от одного инвестора, однако его предложение было отклонено из-за несоответствия документов требованиям конкурса.

Читайте также«Надра Украины» выбрала инвестора для нефтегазового месторождения на ФранковщинеКак сообщал УНИАН, 30 сентября «Надра Украины» провела открытый конкурс по привлечению инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, спецразрешения на пользование которыми имеют ее дочерние предприятия. На конкурс было вынесено 16 нефтегазовых и титановых месторождений, однако заявки поступили лишь на 4 нефтегазовые площади.

Компания рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.