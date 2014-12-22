Убытки металлургических предприятий Украины выросли за 10 месяцев почти на 50%

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Объем реализации продукции в натуральном выражении за указанный период снизился на 15%, а цены на прокат черных металлов в среднем выросли на 30% (в гривневом эквиваленте), что позволило получить прибыль от операционной деятельности в сумме 6,9 млрд грн. Вместе с тем, из-за потерь от курсовой разницы при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним получен отрицательный финансовый результат», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

Читайте такжеПроизводство стали в Украине из-за войны упало на 29%

По его данным, чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 10 месяцев вырос на 19% и составил 139 млрд грн.

Рентабельность операционной деятельности за 10 месяцев составила 4,91% против «минус» 4,95% за 10 месяцев 2013 года.

Ранее УНИАН сообщал, что металлургическая отрасль Украины за 8 месяцев нарастила убытки в 2,1 раза - до 16,4 млрд грн.

Также сообщалось, что металлургия Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3%, или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.