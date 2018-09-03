Гройсман рассказал, что может затормозить миграцию людей из Украины

По словам премьера, развитие промышленности и экономики в целом поможет остановить трудовую миграцию украинцев.

Украинская промышленность должна отказаться от давальческих схем или производства только сырья в пользу перехода на замкнутые циклы и производство готовой продукции.

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Об этом во время рабочего визита в Киевскую область заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Ключевой ориентир – развитие экономики. Но этот процесс требует привлечения всех, в первую очередь, промышленности, которая должна отходить от давальческих схем или производства только сырья и переходить на замкнутые циклы, производство готовой продукции и предложение рынка именно готовых изделий", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

По словам премьера, именно такой подход позволит уже в краткосрочной перспективе осуществить еще один важный экономический прорыв – затормозить миграцию.

"За чем люди едут? За копейкой, которая, конечно, не лишняя. А что они оставляют? Семьи, дома, душу свою – ведь переживают за детей... Конечно, людей надо возвращать. И повышение зарплат, пусть немного меньше, чем за рубежом, и вопросы образования, и другие моменты - все это будем решать", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 2,9% с 2,2% в аналогичном измерении месяцем ранее.