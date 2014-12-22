На оккупированных территориях разрушены 10% промышленного потенциала Украины
16:39, 22 декабря 2014Промышленность
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20 процентов промышленного потенциала Украины остались на оккупированных территориях, а почти 50% из них - физически разрушены.
На оккупированных территориях осталось около 20% промышленного потенциала Украины / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании по случаю профессионального праздника дипломатов.
Порошенко отметил, что Украина сегодня нуждается в привлечении технической, финансовой, экономической и политической помощи, особенно в условиях, когда 20% от промышленного потенциала Украины оказались на оккупированной территории, из которых почти 50%, то есть 10% от всего - физически разрушены".
Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине в ноябре сохранился на уровне 16,3%"В этих условиях мы имеем очень мощную поддержку МВФ, США, Евросоюза, стран Большой семерки и значительной части стран Большой двадцати”, - подчеркнул он.
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