На оккупированных территориях разрушены 10% промышленного потенциала Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании по случаю профессионального праздника дипломатов.

Порошенко отметил, что Украина сегодня нуждается в привлечении технической, финансовой, экономической и политической помощи, особенно в условиях, когда 20% от промышленного потенциала Украины оказались на оккупированной территории, из которых почти 50%, то есть 10% от всего - физически разрушены".

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине в ноябре сохранился на уровне 16,3%"В этих условиях мы имеем очень мощную поддержку МВФ, США, Евросоюза, стран Большой семерки и значительной части стран Большой двадцати”, - подчеркнул он.