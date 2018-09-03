Украина увеличила добычу нефти и газового конденсата

Частные нефтедобывающие компании за этот период увеличили добычу на 18,3% - до 170,6 тысячи тонн.

Украина в январе-июле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличила добычу нефти и газового конденсата на 0,4% - до 1,268 миллиона тонн.

Читайте также"Нафтогаз" увеличил цену закупки украинского газа

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Также сообщается, что добыча этих углеводородов Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и ее дочерними структурами за отчетный период сократилась на 1,9% - до 1,097 миллиона тонн.

При этом частные нефтедобывающие компании Украины нарастили объем добычи на 18,3% - до 170,6 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2017 году сократилась по сравнению с 2016 годом на 4,2% – до 2,098 миллиона тонн.