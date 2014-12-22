«Надра Украины» осуществила предоплату налога на прибыль в сумме 1 млн грн

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

По подсчетам компании, всего в государственный бюджет будет перечислено 3 млн грн налога на прибыль за 2014 год.

Также сообщается, что «Надра Украины» в течение последних 6 месяцев направила 5 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работников дочерних предприятий.

В сообщении приводятся слова главы правления компании Ярослава Климовича, который отметил, что указанные цифры свидетельствуют о положительной динамике деятельности компании. При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей новой команды «Надра Украины» в июне этого года стал вопрос возвращения государственных долей в нефтегазовых месторождениях.

Читайте также«Надра Украины» получила предложение по разработке нефтегазового месторождения в Полтавской области

«Наши победы в судебных процессах в пользу государственного предприятия - расторжение соглашения с «Голден Деррик» (которую СМИ связывают с «семьей» экс-президента Виктора Януковича - УНИАН) на Сахалинском месторождении дают возможность в ближайшие сроки полностью погасить все задолженности дочерних предприятий, внедрить новые технологии, которые обеспечат проведение полномасштабных работ», - добавил Климович.

В тоже время глава госкомпании отметил, что после выигрыша ряда судебных дел в отдельных СМИ, владельцами которых еще недавно были российские компании, начала появляться недостоверная информация о компании.

«В январе мы ожидаем еще одно судебное решение в пользу нашего государства. И я уверен, что оно будет принято. Поэтому, как бы ни работали отдельные пророссийские сайты в интересах «семьи» и «Голден Деррик», наша компания не отступит от выбранного пути - восстановления мощности украинской геологоразведочной и добывающей отрасли и возвращения похищенных месторождений в собственность государства», - резюмировал глава «Надра Украины».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря «Надра Украины», после выигрыша апелляционных производств, расторгла 2 договора передачи долевого участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.) компании «Голден Деррик».

Еще остается открытым производство по третьему договору, которое Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрит 14 января 2015 года.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Компания рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.