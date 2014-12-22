«Надра Украины» обеспечила дочерние предприятия заказами на 22,5 млн гривень

Национальная акционерная компания «Надра Украины» в текущем году обеспечила дочерние геологоразведывательные предприятия заказами на 22,5 млн грн, что стало существенной поддержкой их хозяйственной деятельности, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, дочерние предприятия возобновили работы на проектах, которые ранее были остановлены из-за отсутствия финансирования. Вследствие этого показатель валовой прибыли вырос в третьем квартале по сравнению с первым кварталом текущего года на 54%. Положительная динамика сохраняется и в 4 квартале текущего года.

Также сообщается, что пересмотр условий договоров аренды имущества компании привел к увеличению доходов на 50%. В ближайшей перспективе - заключение новых договоров, которые дадут возможность дополнительных ежемесячных поступлений на 0,5 млн грн.

Вместе с тем, компания существенно увеличила объем уплаты обязательных платежей в государственный бюджет и фонды социального страхования, которые ожидаются на уровне 52 млн грн, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Компания прогнозирует выплату 3 млн грн налога на прибыль по итогам 2014 года, тогда как в 2013 году она сработала с убытком в 13 млн грн.

Кроме того, «Надра Украины» направляет собственные средства на поддержку деятельности дочерних предприятий, которые являются самостоятельным юридическими лицами.

За текущий год в качестве финансовой помощи дочерним предприятиям было выделено более 7 млн грн. Это позволило погасить созданную в предыдущие периоды деятельности задолженность по оплате труда и связанных с ней обязательных платежей, в том числе по дочерним предприятиям «Черниговнефтегазгеология» в 2 раза, по «Захидукргеологии» - в 1,5 раза.

Также в компании проводят оптимизацию и реорганизацию структуры с целью обеспечения соответствия численности существующим объемам работ. В частности, производственное подразделение «Миргороднефтегазразведка», которое находится в крайне затруднительном положении из-за большой налоговой задолженности и отсутствия объемов работ, было подчинено более эффективно работающему предприятию - «Черниговнефтегазгеология», что позволило сохранить кадровый потенциал "Миргороднефтегазразведки".

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Компания рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.