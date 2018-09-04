Изготовление оборудования для первой очереди ЦХОЯТ на заводе Holtec находится на завершающей стадии

Компания Holtec Internatronal рассматривает возможность создания в Украине научно-технологического центра по экспорту энергетических технологий.

27-30 августа делегация НАЭК «Энергоатом» во главе с президентом компании Юрием Недашковским находилась с рабочим визитом на заводе AMD (Advanced Manufacturing Division, город Камден, США) компании Holtec International, по технологии которой ведется строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для украинских АЭС. Кроме специалистов Энергоатома, завод компании Holtec также посетили и. о. председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Украины Александр Домбровский, представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

В ходе визита представители Энергоатома приняли участие в заводских испытаниях оборудования для ЦХОЯТ, которое изготавливается на заводе AMD компании Holtec. В частности, были проведены испытания элементов транспортных контейнеров HI-STAR, предназначенных для перевозки отработанного ядерного топлива с АЭС в Централизованное хранилище. Часть оборудования для транспортно-перегрузочных операций уже поставлена на украинские АЭС, где идут подготовительные работы по транспортировке отработанного топлива на площадку ЦХОЯТ.

По итогам визита, Юрий Недашковский сообщил, что практически всё крупногабаритное оборудование первой очереди ЦХОЯТ уже изготовлено и ждет отправку в Украину или находится на финальной стадии изготовления. «Все элементы изготовленного оборудования успешно прошли испытания. Увиденное на заводе AMD позволяет уверенно говорить, что наши партнеры качественно и своевременно выполнят свои обязательства по поставкам оборудования для первой очереди украинского хранилища. Мы, со своей стороны, прилагаем все усилия для того, чтобы строительные работы на площадке ЦХОЯТ проходили строго в соответствии с установленным графиком», - отметил глава Энергоатома.

В ходе визита также состоялось рабочее совещание, во время которого украинские и американские специалисты обсудили вопросы внедрения в Украине малых модульных реакторов (SMR-160) и ознакомились с мощностями по их производству. На совещании также обсуждались перспективы использования в Украине современных промышленных накопителей энергии (energy storage), разработку которых ведет компания Holtec.

Комментируя результаты рабочего визита, Александр Домбровский выразил удовлетворение высоким технологическим уровнем производства и качеством инновационных научных решений компании Holtec. Руководитель Комитета по ТЭК также отметил высокий профессиональный уровень инженерных дискуссий и слаженную работу украинской и американской команд. «Компания Holtec Internatronal рассматривает возможность создания в Украине научно-технологического центра по экспорту энергетических технологий, учитывая большой кадровый потенциал нашей страны. А это очень важно для энергетической безопасности и независимости Украины», - отметил Александр Домбровский.

Напомним, что компания Holtec International, которая специализируется на изготовлении оборудования в области ядерной энергетики, в сентябре 2017 года обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко с предложением по налаживанию в Украине производства малых модульных реакторов для АЭС. Согласно планам Holtec, предусматривается создание в Украине технологического хаба по распространению в Европу, Азию и Африку малых модульных реакторов с локализацией производства значительного количества оборудования на украинских предприятиях. 28 февраля 2018 года президент Энергоатома Юрий Недашковский и президент, главны1 исполнительны1 директор Holtec International - доктор Крис Сингх подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

Справка. Из-за отсутствия собственного централизованного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на территории России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между Энергоатомом и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году, а строительные работы на площадке ЦХОЯТ, расположенной в зоне отчуждения ЧАЭС, начались в ноябре 2017 года. Срок ввода в эксплуатацию 1-го пускового комплекса запланировано на 2019 год.

Контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработанного ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены, как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС на площадку ЦХОЯТ. Согласно условиям контракта, Holtec International поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения отработанного ядерного топлива; дальнейшее производство этих систем хранения отработанного топлива будет происходить в Украине. Меморандум, подписанный в 2015 году между Энергоатомом, Holtec International и харьковским ОАО «Турбоатом», предусматривает передачу последнему технологии Holtec по производству контейнеров для хранения ОЯТ системы HI-STORM. В документе указано, что возможная стоимость услуг «Турбоатома» для компании Holtec может достичь 200 млн долл. в течение следующих 10 лет, включая около 60 млн долл. стоимости оборудования для проекта ЦХОЯТ.