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Крупнейший производитель спорттоваров откроет магазин в Киеве

10:38, 05 сентября 2018
Промышленность
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Магазин Decathlon откроют в столице / фото wikipedia.org

Эту информацию The Village Украина подтвердили в компании. "Мы откроемся в Украине в первом квартале 2019 года. Наш магазин будет расположен вблизи станции метро "Почайна", – комментируют в Decathlon Ukraine.

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Кроме того, Decathlon обнародовала вакансии для первого магазина в Киеве на одном из профильных сайтов.

Подробнее о планах выхода на новый рынок Decathlone планирует рассказать на пресс-конференции, которую проведет до конца сентября.

Справка. Decathlon Group – спортивное подразделение французской компании Association Familiale Mulliez. На украинском рынке она представлена сетью супермаркетов и гипермаркетов Auchan и строительных гипермаркетов Leroy Merlin.

У бренда Decathlon свыше 1400 магазинов в 45 странах мира.

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Теги: #Киев#магазин