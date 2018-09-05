Крупнейший производитель спорттоваров откроет магазин в Киеве

Decathlon обнародовала вакансии для первого магазина в Киеве на одном из профильных сайтов.

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Decathlon Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года.

Эту информацию The Village Украина подтвердили в компании. "Мы откроемся в Украине в первом квартале 2019 года. Наш магазин будет расположен вблизи станции метро "Почайна", – комментируют в Decathlon Ukraine.

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Кроме того, Decathlon обнародовала вакансии для первого магазина в Киеве на одном из профильных сайтов.

Подробнее о планах выхода на новый рынок Decathlone планирует рассказать на пресс-конференции, которую проведет до конца сентября.

Справка. Decathlon Group – спортивное подразделение французской компании Association Familiale Mulliez. На украинском рынке она представлена сетью супермаркетов и гипермаркетов Auchan и строительных гипермаркетов Leroy Merlin.

У бренда Decathlon свыше 1400 магазинов в 45 странах мира.