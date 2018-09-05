При сжигания угля на украинских ТЭС сера в составе топлива не должна превышать 2%, а в нефтекоксе доля серы значительно выше – 6-6,5%.

Министерство экологии и природных ресурсов, а также правоохранительные органы Украины должны проверить покупку компанией «Донбссэнерго» нефтекокса, который является токсичным и может привести к превышению допустимых выбросов теплоэлектростанциях.

Соответствующее заявление сделал народный депутат Украины Михаил Бондар во время брифинга в парламенте, подчеркнув, что располагает подтверждающими документами.

«У меня сейчас есть документы, о том что около 30 тыс. тонн этого кокса стоит в частных портах и ждут выгрузки на «Донбассэнерго», - сказал нардеп.

По его словам, при сжигания угля на украинских ТЭС сера в составе топлива не должна превышать 2%, а в нефтекоксе доля серы значительно выше – 6-6,5%.

«Поэтому я считаю, что правоохранительные органы, и в первую очередь Министерство экологии, должны разобраться, как поступает данное топливо, и как оно будет сжигаться», - добавил Бондар.

Напомним, 31 августа частный морской порт ТИС (Одесская обл.) принял для разгрузки судно SBI Bravo с нефтекоксом для энергокомпании "Донбассэнерго".

По информации депутата Борислава Березы, нефтекокс, который является токсичным продуктом, синтезированным из отходов нефтепродуктов, планируется использовать на украинских ТЭС, что может привести к тяжелым экологическим последствиям.