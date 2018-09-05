Кабмин поддержал либерализацию закупок оборонной продукции за рубежом

Законопроект существенно расширяет возможности государственного заказчика.

Кабинет министров Украины поддержал законопроект об изменении процедуры закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения за рубежом (по импорту), который был разработан Министерством экономического развития и торговли и является одним из шагов либерализации торговли в оборонной сфере.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Законопроект существенно расширяет возможности государственного заказчика, поскольку предусматривает три различные модели при осуществлении импорта военной продукции, исходя из специфики региона и в зависимости от вида военной продукции, которая импортируется, вместо одной модели, по которой осуществляются оборонные закупки сегодня", - цитирует замминистра экономического развития и торговли Юрия Бровченко пресс-служба министерства.

Что касается конкретных предложений, то Минэкономразвития предлагает внести изменения в Хозяйственный кодекс Украины и Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" в части определения государственных заказчиков субъектами внешнеэкономической деятельности, что дает им право самостоятельно, то есть, без участия посредников, закупать продукцию оборонного назначения у иностранных производителей.

Законопроект предлагает также внести изменения в законодательство по вопросам государственного оборонного заказа, чтобы предоставить государственному заказчику право уполномочивать субъекта хозяйствования, который относится к сфере его управления (например, воинскую часть), заключать договоры на закупку за рубежом и предоставлять такому субъекту соответствующие доверенности в установленном законодательством порядке.

"Законопроект разработан для улучшения обеспечения Вооруженных Сил Украины и других военных формирований оборонной продукцией иностранного производства, а также содействия развитию сотрудничества оборонных предприятий Украины с зарубежными партнерами", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце июня президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса. Решение СНБО разрешает всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности экспортировать собственную продукцию без посредничества государственных специализированных компаний.