«Сумыхимпром» намеренно доведен до банкротства Фирташем и Левочкиным - эксперт

Доведение до банкротства ПАО «Сумыхимпром» (почти 100% акций котрого принадлежит государству) имеет все признаки фиктивности, оно было заранее спланировано Д.Фирташем и С.Левочкиным и осуществлено подконтрольными им менеджерами предприятия. Инструментом для инициирования возбуждения дела о банкротстве «Сумыхимпром» является подконтрольное этим бизнесменам ООО «Компания по управлению активами «Промышленные инвестиции»». Так считает вице-президент общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Евгений Чередников.

«Подконтрольная Фирташу и Левочкину КУА «Промышленные инвестиции», являющаяся инициирующим банкротство кредитором «Сумыхимпром», изначально не была кредитором предприятия. Она приобрела права требования долга химпредприятия на сумму 40 миллионов гривен у банка «Форум». По сути, можно говорить о принуждении банка к этой сделке. У «Форума» было вступившее в законную силу решение суда о взыскании с «Сумыхимпром» задолженности. Однако подконтрольный Фирташу и Левочкину менеджмент предприятия на протяжении длительного времени всячески уклонялся от исполнения этого и других судебных решений. Общепринятая бизнес-логика не предполагает скупку долгов предприятия, не выполняющего свои обязательства. Но в данном случае приобретение КУА «Промышленные инвестиции» прав требования долга «Сумыхимпром» имело иную подоплеку – создание юридических предпосылок и формальных поводов для инициирования банкротства сумского производителя химической и титановой продукции. Как промежуточный итог реализации преступного плана Фирташа и Левочкина, в октябре 2011 года, спустя месяц после получения прав требования долга, КУА «Промышленные инвестиции» подала заявление в суд с требованием возбудить дело о банкротстве «Сумыхимпром». Заявление было удовлетворено», - сообщил эксперт.

При этом, подконтрольный Фирташу и Левочкину менеджмент государственного «Сумыхимпром» со своей стороны создал все условия для того, чтобы предприятие было объявлено банкротом.

«На момент вынесения решения суда, которым на «Сумыхимпром» была введена процедура распоряжения имуществом, финансовое состояние предприятие можно охарактеризовать как стабильное и удовлетворительное. В частности, на протяжении 2011 года среднемесячные денежные поступления на счета предприятия составляли 200 миллионов гривен, в целом за указанный год на счета предприятия поступило более 2,5 миллиардов гривен. Очевидно, что вопрос погашения задолженности перед инициирующим банкротство кредитором лежал в плоскости наличия или отсутствия желания погашать долг. Причиной отсутствия желания возвращать долг, право требования которого приобрело КУА «Промышленные инвестиции», было намерение Фирташа и Левочкина признать «Сумыхимпром» неплатежеспособным в судебном порядке, после чего сформировать полностью подконтрольный комитет кредиторов. Что и было сделано. Конечной целью данных действий Фирташа и Левочкина является либо ликвидация «Сумыхимпром», как юридического лица, с последующим завладением производственными мощностями предприятия, либо согласование государством такого плана санации, который позволит и далее безраздельно управлять предприятием как можно дольше», - считает Евгений Чередников.