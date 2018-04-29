Украинская металлургия: обвал в условиях войны

Одна из важнейших отраслей экономики Украины – металлургия в 2014 году пережила, пожалуй, самый тяжелый период в своей истории. Объем выплавки стали сократился на 17%, что является худшим результатом за последние 15 лет. Правда, пока Украина еще удерживает десятую позицию в ТОП-10 мирового рейтинга производителей стали, но это по итогам 11 месяцев прошлого года. А в ежемесячном зачете наша страна с августа вылетела из десятки лидеров, сейчас занимает 12 место.

Обвал производства стал результатом спровоцированной Россией войны на востоке Украины, что нанесло огромный ущерб инфраструктуре и промышленности региона. Попали под удар и металлурги. Из-за артиллерийских обстрелов боевиков, проблем с доставкой сырья и отгрузкой готовой продукции с августа ряд предприятий металлургической промышленности Донбасса были вынуждены сокращать производство или останавливаться. А возобновить работу удалось не всем.

Кроме того, негативно отразилась на отрасли ситуация на внешних рынках. За счет падения цен на сырье для металлургической промышленности Китай удешевил себестоимость своего металла, что привело к вытеснению украинской продукции с важных экспортных рынков. В результате Украина сократила выручку от продаж металлопродукции за рубеж.

Эксперты прогнозируют, что в 2015 году производство стали, в лучшем случае, останется на нынешнем уровне, а валютной выручки страна получит еще меньше.

Война и металлургия

Согласно данным отраслевого объединения «Металлургпром», украинские меткомбинаты по итогам прошедшего года выплавили 24,8 млн тонн чугуна (снижение к 2013 году на 15%), стали – 27,2 млн тонн (-17%), при этом наибольшее сокращение - 18% приходится на прокат, которого произведено 23,8 млн тонн.

С начала 2014 года все метпредприятия работали в обычном режиме, однако летом активизировались военные действия в Донбассе, что привело к срыву производства на меткомбинатах региона, на которые приходится половина выплавки стали в стране.

Больше всего это коснулось предприятий компании «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского, корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Сергея Таруты, Олега Мкртчана и российских инвесторов, а также группы «Донецксталь» Виктора Нусенкиса.

«Критически повлияли боевые действия в августе, из-за которых остановились Алчевский (ИСД) и Енакиевский («Метинвест») комбинаты. Вместе с тем, возникали проблемы в логистике, связанные с усложнением поставок сырья и вывозом готовой продукции», - отметил директор аналитического госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк.

Затруднения с доставкой сырья ощущали «Донецксталь-метзавод» и два мариупольских комбината – им. Ильича и «Азовсталь» (оба входят в «Метинвест»), что привело к резкому сокращению производства. Ближе к концу года Енакиевский метзавод стал возобновлять работу, а Алчевскому меткомбинату это сделать не удалось.

Как отмечают эксперты, вынужденный простой металлургов Донбасса позволил увеличить загрузку мощностей метпредприятий, отдаленных от зоны АТО.

«Относительно прекрасно чувствуют себя заводы, которые находятся вне зоны боевых действий. Речь идет о меткомбинате им. Дзержинского, «АрселорМиттал Кривой Рог», «Запорожстали» и метзаводе им.Петровского, которые сейчас работают на уровне, близком к своему максимуму», - сообщил директор аналитического департамента «Укрпромвнешэкспертизы» Павел Перконос.

Его слова подтверждает аналитик компании Eavex Capital Иван Дзвинка: «Если сравнивать средний месячный уровень выпуска за 7 месяцев 2014 года и за август-ноябрь, то большинство из названных компаний нарастили выплавку стали. Так, для «АрселорМиттал Кривой Рог» рост составил 7%, «Дзержинки» - 4%, а для «Запорожстали» - 6%».

Между тем, Дзвинка подчеркнул, что указанные предприятия не смогли полностью перекрыть недопроизводство металлургов Донбасса, общее сокращение выплавки стали из-за военных действий на востоке страны достигает 3 млн тонн.

Проблема экспорта

Аннексия Крыма Россией и ее военная агрессия в Донбассе спровоцировали экономическую нестабильность в стране, резкое падение отраслей, которые были крупными потребителями отечественного металла.

По словам Власюка, потребление проката на внутреннем рынке в 2014 году сократилось почти вдвое – до 4 млн тонн (12% от общего производства), что еще больше усилило зависимость металлургов от экспорта продукции.

Вместе с тем, ситуация на внешних рынках не способствовала улучшению показателей работы украинских меткомбинатов. Мировой лидер по выплавке металла – Китай значительно сократил потребление проката, чем вызвал сильное падение цен на железорудное сырье – до 69 долл. за тонну в конце 2014 года на условиях поставки CIF в Китай, против 136 долл./тонна в начале прошлого года. Помогали в этом крупнейшие производители ЖРС – Rio Tinto, BHP Billiton и Fortescue Metal Group, которые в ущерб своей рентабельности снижали цены, пытаясь сохранить свою долю на китайском рынке.

По информации «Укрпромвнешэкспертизы», благодаря падению цен на руду производственные затраты на сляб в Китае в 2014 году сократились на 17% - до 415 долл./тонна, при этом в Украине затраты уменьшились только на 10,5% - до 393 долл. В итоге, разница в себестоимости украинских и китайских производителей сократилась до минимума.

«Разница между украинской и китайской себестоимостью составляет около 22 долл. за тонну. Это дает значительно лучшие возможности для Китая завозить продукцию туда, где ее сейчас продает Украина», - отмечает директор «Укрпромвнешэкспертизы».

При этом он добавил, что Китай, снизив себестоимость металла, нарастил его экспорт в 2014 году в полтора раза – до 91 млн тонн, что более чем в 3,5 раза превышает годовое производство в Украине.

Как рассказал Власюк, из-за наращивания экспорта Китаем Украина в 2014 году сократила поставки металлопроката в Азию на треть, Ближний Восток – на 10%. Кроме того, снижались продажи в страны Европы, не входящие в Евросоюз (-12%), и продолжали сокращаться поставки в СНГ (преимущественно в Россию) - на 31%.

Вместе с тем, украинские металлурги увеличили поставки продукции в страны Африки на14% и рынки ЕС на 3,5%.

С учетом сокращения числа зарубежных рынков эксперты «Укропрмвнешэкспертизы» оценивают потерю Украиной валютной выручки от экспорта металлургической продукции на 13,6% - до 16 млрд долл.

Помощь девальвации

Потери продаж Украиной металла на внешних рынках могли быть более существенными, если бы не двукратная девальвация гривни, которая дала возможность меткомпаниям снижать цены на продукцию в условиях высокой конкуренции с Китаем и Россией на рынках ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока.

«Девальвация гривни позволила украинским металлургам сократить себестоимость производства в долларовом эквиваленте на 10-12%», - отмечает аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Александр Мартыненко.

Кроме того, обесценивание гривни сыграло на руку прибыльности металлургической отрасли. По словам Дзвинки, группа «Метинвест» за 9 месяцев прошедшего года дополнительно получила 1 млрд долл. за счет девальвации гривни. Это связано с тем, что 60-70% затрат компании выражаются в национальной валюте, в то время как львиная доля продаж привязана к доллару.

Как рассказал Перконос, в украинской металлургии в августе-сентябре были периоды, когда наблюдалась сверхвысокая рентабельность EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) полуфабрикатов в 100 долл./тонна благодаря девальвационным процессам в стране. Но в условиях падения цен на мировых рынках, украинские металлурги были вынуждены снижать цены, что автоматически уменьшило их рентабельность.

Как отмечает эксперт, меткомбинаты без технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ), которая позволяет снизить затраты на энергоресурсы при выплавке чугуна, на конец 2014 года имели рентабельность порядка 15-20 долл. на товарной заготовке при ее стоимости около 400-410 долл. на условиях поставки FOB, Черное море. При этом рентабельность метпредприятий с технологией ПУТ была еще выше.

«Для заготовки это, в принципе, - нормальная рентабельность, и хорошо, если ее удастся сохранить в 2015 году в условиях, что себестоимость будет больше из-за включения инфляционных процессов», - считает Перконос.

2015 год: стабилизация не прогнозируется

Продолжающиеся военные действия на востоке Украины и тенденции к дальнейшему снижению мировых цен на сырье для металлургической промышленности не оставляют возможности отечественным меткомбинатам нарастить производство. Поэтому прогнозы экспертов на 2015 год пессимистичны.

«Нестабильность ситуации в Донбассе, а также непредсказуемые действия РФ, которая может заблокировать поставки коксующихся углей и углей для пылеугольного топлива в Украину, делают прогнозирование производства крайне проблематичным», - говорит Мартыненко.

Дзвинка же прогнозирует падение на 10% с учетом ситуации на рынках и считает, что метпредприятия Донбасса продолжат работать с загрузкой на уровне 40-70% с высокими рисками приостановки производства, но при установлении перемирия на постоянной основе могут нарастить использование мощностей до 60-80%.

Эксперты «Укрпромвнешэкспертизы» ожидают, что в 2015 году металлурги повторят результат прошедшего года или ухудшат его приблизительно на 1 млн тонн. Но произойдет это только при условии запуска Алчевского меткомбината, стабилизации работы Енакиевского метзавода и мариупольских комбинатов, которые находятся в зоне риска.

По словам Власюка, прирост экспорта металлургической продукции в 2015 году, скорее всего, не предвидится из-за наращивания поставок Китаем, отсутствия роста потребления в ЕС и дальнейшего сокращения российского рынка. При этом выручка продолжит уменьшаться на фоне падения цен на ЖРС, прокат, чугун и трубы.

«Общий объем валютной выручки в 2015 году, скорее всего, снизится на 14,1%, или почти на 2 млрд долл. Это надо учитывать в платежном балансе. Металлургия уже не является той статьей, которая нам позволит поднять платежный баланс и улучшить ситуацию в макроэкономике», - подчеркнул Власюк.

В то же время, на потреблении проката внутри страны продолжит сказываться сокращение инвестиций в строительство и машиностроение.

Директор «Укрпромвнешэкспертизы» считает, что в текущем году внутренний рынок потребления металла сократится до 3,4 млн тонн. При этом он предположил, что в случае получения около 15 млрд долл. инвестиций в проекты по возобновлению инфраструктуры и обновлению устаревших основных фондов страны, потребление проката может вырасти до 5,8 млн тонн.

По словам эксперта, эти средства можно привлечь у международных организаций – Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Всемирного банка, которые увеличили портфели инвестиций для Украины за счет уменьшения их в России.

По словам директора «Укрпромвнешэкспертизы», такие возможности есть у больших госкомпаний, которые при модернизации основных фондов будут обеспечивать загрузку отечественной промышленности.

«Финансирование есть, но с нашей стороны нужны хорошие проекты. Их должны представить, в первую очередь, системные крупные государственные компании, как «Укравтодор», «Укрзализниця», «Укрэнерго», «Укргазвыдобування», «Нафтогаз» и другие. Если проекты заработают, то это потянет за собой не только сохранение темпов экономического роста и промышленности, не только сохранение рабочих мест, но и увеличение рынка металлопроката», - отметил Власюк.

Но все же, первоочередным позитивным фактором станет завершение боевых действий на востоке страны. Это не только поднимет металлургическую отрасль, но и Украину в целом.

Александр Гречко (УНИАН)