«Укртютюн» призывает Минфин соблюдать график повышения ставок акциза

За семь месяцев 2018 года объем реализации табачных изделий в Украине сократился почти на 23 процента.

В интернет-издании «Экономическая правда» 6 сентября 2018 года опубликовано интервью заместителя Министра финансов Украины С.А. Верланова, в котором приводятся его слова о планах Минфина ввести индексацию ставок акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия на индекс инфляции и, вроде бы, согласие всех плательщиков акцизного налога на внедрение такой индексации.

В связи с этим Ассоциация «Укртютюн» заявляет, что она никогда не выражала своего согласия с введением указанной индексации. Более того, Ассоциация считает, что соответствующая инициатива является необоснованной, а ее практическая реализация может привести к существенным негативным последствиям.

В прошлом году в Налоговом кодексе Украины был установлен график повышения специфической ставки акцизного налога на табачные изделия на период с 2018 до 2025 года. Введение индексации на уровень инфляции является способом косвенного пересмотра указанного графика в сторону увеличения, что нарушает принципы сбалансированности, предсказуемости и прозрачности государственной регуляторной политики и может привести к росту объемов незаконного ввоза в Украину табачных изделий из соседних стран с более низкими ставками налогообложения.

За семь месяцев 2018 года объем реализации табачных изделий в Украине сократился почти на 23 процента по сравнению с соответствующим показателем 2017 года, а объем поступлений от уплаты акцизного налога - уменьшился почти на 10 процентов. Предлагаемая индексация ставок акцизного налога приведет к дальнейшему сокращению объемов реализации табачных изделий и, соответственно, поступлений в бюджет.

"В условиях низкой покупательной способности дальнейшее повышение ставок будет стимулировать потребителя переходить на более дешевую нелегальную продукцию", - отмечает Генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина Хоменко.

"Мы можем вернуться обратно в 90-е, когда объем теневого рынка превышал 30 процентов. Такая ситуация не принесет пользы ни государству, ни легальным производителям", - подчеркнул он.

По данным исследования TNS Украина, доля незаконной торговли табачными изделиями за шесть месяцев 2018 года составила 3,5 процента от объема рынка (по сравнению с 2,3 процента за 2017 год) и имеет тенденцию к дальнейшему росту.