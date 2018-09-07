В Украине продолжает сокращаться производство автотранспорта

В августе из украинских автозаводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники, что на 37% меньше по сравнению с августовским показателем прошлого года.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 7% - до 4544 единиц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автотранспорта снизилось на 67%.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

При этом в августе с украинских автозаводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники, что на 37% меньше по сравнению с августовским показателем прошлого года.

Согласно данным ассоциации, наибольший результат прошлого месяца показал завод "Еврокар", где было собрано 413 легковых автомобилей марки Skoda. При этом, по сравнению с августом 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27%.

Производство грузовиков ограничилось только одним автомобилем, против 32 шт. годом ранее. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года.

Производители автобусов за месяц выпустили 56 машин, что на 18% меньше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тысячи единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).