«Фармак» ожидает рост прибыли на 19% в 2018 году – до $96 млн. Об этом сообщается в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов.

Отчет датирован июлем текущего года.

Драйвером ожидаемого роста является экспорт продукции компании. Значительного прироста продаж в 2018 году ПАО «Фармак» ожидает от экспорта своей продукции. В компании прогнозируют рост объемов экспорта на 33% в текущем году по сравнению с предыдущим.

Рост зарубежных поставок в 2018 году ожидается за счет роста экспорта в Российскую Федерацию. Удельный вес этой страны в структуре экспорта ПАО «Фармак» составит 18,6%, увеличившись почти на 2% по сравнению с 2017 годом и на 7% или в полтора раза – по сравнению с 2016 годом. Доля Польши сократится на 2,8% - до 25,5% по сравнению с прошлым годом, и на 7,8% - по сравнению с позапрошлым годом.

Как указано в отчете, в 2017 году «Фармак» увеличил экспорт лекарств на 31%. Как следует из отчета, в денежном отношении рост экспорта в прошлом году составил более 70 миллионов долларов.

По результатам 2017 года в структуре зарубежных продаж доминировали Польша, Узбекистан и Россия. В частности, экспорт в Польшу составлял 28,3% общего объема экспорта ПАО «Фармак», в Узбекистан – 20,9%, в Россию – 16,7%.

ПАО «Фармак» экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно она выводит на рынок до 20 новых препаратов.

Ранее сообщалось, ПАО «Фармак», входящее в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, в первом полугодии 2018 года увеличило аптечные продажи на 17,4% - до 2,232 млрд грн.

В январе-марте 2018 года ПАО «Фармак» увеличило объем продаж лекарственных средств на 18,35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,1 млрд.

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции, конечным бенефициаром ПАО "Фармак" является Филя Жебровская. Как уточняется в отчете, Филя Жебровская владеет 80% акций предприятия.

Среди кредиторов «Фармака», согласно отчету, - Европейский банк реконструкции и развития.