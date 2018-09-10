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Украинский самолет-гигант "Мрия" установил впечатляющий рекорд (фото)

15:18, 10 сентября 2018
Промышленность
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Ан-225 пролетел 13 часов на расстояние в 9800 км / Facebook Виталий Трубников

О рекордном по расстоянию полете из Украины к тихоокеанскому побережью США на странице в Facebook рассказал летчик Виталий Трубников.

Facebook Виталий Трубников

"Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 "Мрия" выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние в 9800 км", - написал Трубников.

Facebook Виталий Трубников

Далее, по словам летчика, борт ожидают на Гавайях и острове Гуам.

Напомним, ранее украинский самолет-гигант "Мрия" реализовал рекордный проект перевозки в Южной Америке.

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Теги: #Мрия#Ан-225 Мрия