Украинский самолет-гигант "Мрия" установил впечатляющий рекорд (фото)
15:18, 10 сентября 2018Промышленность
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Ан-225 "Мрия" выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США.
Ан-225 пролетел 13 часов на расстояние в 9800 км / Facebook Виталий Трубников
Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" установил новый впечатляющий рекорд.
О рекордном по расстоянию полете из Украины к тихоокеанскому побережью США на странице в Facebook рассказал летчик Виталий Трубников.
Facebook Виталий Трубников
"Сегодня экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 "Мрия" выполнил беспосадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние в 9800 км", - написал Трубников.
Facebook Виталий Трубников
Далее, по словам летчика, борт ожидают на Гавайях и острове Гуам.
Напомним, ранее украинский самолет-гигант "Мрия" реализовал рекордный проект перевозки в Южной Америке.
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