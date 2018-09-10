Кабмин утвердил концепцию космической программы Украины

Ориентировочный объем финансирования для программы составляет примерно 25 миллиардов гривень.

Кабинет министров утвердил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022 годы.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Целью Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022 годы является повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного, научного и образовательного развития общества, обеспечение интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Как указано в тексте распоряжения Кабмина об утверждении концепции, финансовое обеспечение выполнения программы будет осуществляться в соответствии с бюджетным законодательством с учетом возможностей государственного бюджета и расходов общего фонда главных распорядителей бюджетных средств.

При этом ориентировочный объем финансирования для выполнения программы составляет примерно 25 миллиардов гривень.

Стоит отметить, что после утверждения концепции Государственное космическое агентство вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти должно разработать и подать в установленном порядке на рассмотрение Кабмина проект космической программы Украины на 2018-2022 годы.

Как сообщал УНИАН, ещё в мае премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Государственное космическое агентство заканчивает разработку новой государственной целевой космической программы на 2018-2022 годы, которую правительство должно представить парламенту и утвердить на своем заседании.