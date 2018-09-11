Приказ о выдаче лицензий на нефтегазодобычу вне аукциона компании Фукса подписал задержанный на взятке Фощий - Госгеонедр

3 сентября Фощий был задержан на взятке в 3 тысячи долларов.

Приказ Государственной службы геологии и недр Украины о расширении границ лицензированных участков на пяти месторождениях нефти и газа для компании "Ист Юроуп Петролеум" (прошлое название – "Голден Деррик"), которая, по данным СМИ, принадлежит бизнесмену Павлу Фуксу, подписал первый заместитель главы Госгеонедр Николай Фощий, задержанный сотрудниками правоохранительных органов во время получения взятки.

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Соответствующий приказ №300 от 31 августа опубликован на сайте Госгеонедр.

В частности, согласно документу, Госгеонедр расширила для вышеуказанной компании границы лицензированных участков на Клюшниковской, Дружинской, Боярско-Чапаевской, Майоровской и Юго-Свистунковской площадях в Полтавской области.

Этим же приказом Госгеонедр без проведения аукционов выдала на 20 лет специальные разрешения на разработку нефтегазовых площадей малоизвестным компаниям: "Сенс-Д", "Твинс Групп", "Элион Инвест".

Как сообщал УНИАН, 3 сентября работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и прокуратуры Киевской области задержали первого заместителя главы Государственной службы геологии и недр Николая Фощия во время получения 3 тысяч долларов взятки.

На время задержания Фощий временно исполнял обязанности главы Госгеонедр, так как действующий руководитель Госгеонедр Олег Кирилюк находился в отпуске.

Ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны игроков рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

Во времена президентства Виктора Януковича СМИ связывали компанию "Голден Деррик" с интересами экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала "Голден Деррик" 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Согласно проверке, 26 решений было принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 миллионов гривень за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых.