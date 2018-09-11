Промпродукция в Украине подорожала на 19%

По сравнению с июлем цены выросли на 1,3%.

Цены производителей промышленной продукции в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - к августу 2017 года - выросли на 19,3%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – июлем 2018 года - цены выросли на 1,3%.

С начала года - к декабрю 2017 года - цены производителей промпродукции выросли на 11,1%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Крыма, Севастополя, а также оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в июле 2018 года в годовом выражении выросли на 18,1%.