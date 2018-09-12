Tesla сократит количество доступных расцветок при покупке электромобиля - Маск

Илон Маск отметил, что речь идет о цветах обсидиановый черный и металлический серебряный.

Tesla уберет два цвета из палитры возможных расцветок при покупке электромобиля.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск, передает РБК.

«В среду убираем два из семи цветов Tesla, чтобы упростить производство», — написал он.

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Маск отметил, что речь идет о цветах обсидиановый черный и металлический серебряный.

По его словам, покупатель все равно сможет заказать автомобиль в данных расцветках, но для этого ему придется направить специальный запрос и заплатить больше, чем за оставшиеся в палитре цвета.

Сколько придется доплатить за Tesla в данных цветах, Маск не уточнил. Представитель компании заявил Reuters, что автопроизводитель постоянно меняет цены и доступные потребителю функции из-за изменения цены Tesla и производства.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце июня компания Tesla увеличила объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3 до 5 тыс. единиц в неделю. Позже Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней.