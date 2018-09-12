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Tesla сократит количество доступных расцветок при покупке электромобиля - Маск

00:36, 12 сентября 2018
Промышленность
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск, передает РБК.

«В среду убираем два из семи цветов Tesla, чтобы упростить производство», — написал он.

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Маск отметил, что речь идет о цветах обсидиановый черный и металлический серебряный.

По его словам, покупатель все равно сможет заказать автомобиль в данных расцветках, но для этого ему придется направить специальный запрос и заплатить больше, чем за оставшиеся в палитре цвета.

Сколько придется доплатить за Tesla в данных цветах, Маск не уточнил. Представитель компании заявил Reuters, что автопроизводитель постоянно меняет цены и доступные потребителю функции из-за изменения цены Tesla и производства.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце июня компания Tesla увеличила объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3 до 5 тыс. единиц в неделю. Позже Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней. 

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Теги: #Илон Маск#Tesla