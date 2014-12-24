В ЕС завершили расследование картельного сговора производителей грузовиков, длившегося 14 лет

"Все участники принимали непосредственное участие во всех составных элементах картеля на протяжении всего срока его существования", - Передает Прайм со ссылкой на The Financial Times.

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По данным газеты, в сговоре участвовали, в частности, DAF, Daimler, Iveco, Scania, Volvo и MAN. Сговор вскрылся в 2011 году после обысков в офисах компаний. Тогда началось антимонопольное расследование. Обвинительное заключение компаниям было направлено в ноябре.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на 40%.