В ЕС завершили расследование картельного сговора производителей грузовиков, длившегося 14 лет
17:21, 24 декабря 2014Промышленность
1
Крупнейшие производители грузовиков Европы на протяжении 14 лет участвовали в картельном сговоре с целью несокращения вредных выбросов в атмосферу.
Производители грузовиков создали картель, чтобы не сокращать выбросы / Фото УНИАН
"Все участники принимали непосредственное участие во всех составных элементах картеля на протяжении всего срока его существования", - Передает Прайм со ссылкой на The Financial Times.
Читайте такжеАМКУ передумал штрафовать супермаркеты на 20 млрд гривень
По данным газеты, в сговоре участвовали, в частности, DAF, Daimler, Iveco, Scania, Volvo и MAN. Сговор вскрылся в 2011 году после обысков в офисах компаний. Тогда началось антимонопольное расследование. Обвинительное заключение компаниям было направлено в ноябре.
Ранее УНИАН сообщал, что лидеры ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на 40%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter