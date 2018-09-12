Луцкий "Мотор" освоил производство деталей к авиадвигателям

Финплан предприятия предусматривает 120 миллионов гривень на закупку нового оборудования, специального оснащения и техдокументации на новую продукцию.

Госпредприятие "Луцкий ремонтный завод "Мотор", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", успешно освоило производство 5500 деталей к авиационным двигателям.

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Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", в соответствии с программой импортозамещения на предприятии происходит поэтапное освоение нового производства и увеличение производственных мощностей.

"Нынешним финансовым планом ГП "Мотор" на закупку нового оборудования, специального оснащения и технической документации на новую продукцию предусмотрено около 120 миллионов гривень", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН, Луцкий ремонтный завод "Мотор" – предприятие, которое проводит полный комплекс работ по капитальному ремонту авиадвигателей, включая капитальный ремонт агрегатов топливной автоматики и электроагрегатов.

На "Моторе" осуществляют капитальный ремонт авиационных двигателей большинства самолетов тактической авиации Вооруженных Сил Украины: бомбардировщиков Су-24, истребителей Су-27 и МиГ-29, а также капитальный ремонт агрегатов топливной автоматики к двигателям Д-30 КП (КП-2) для самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.