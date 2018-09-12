Арабский скакун в украинском стойле

Среда, 12 сентября, стала для украинской экономики удачным днем. Вначале мировой лидер по продаже мебели и товаров для дома шведская IKEA официально объявила о приходе на рынок Украины с новым для себя городским форматом. В 2019 году практически в центре Киева – вблизи станции метро Либидська – будет открыт долгожданный магазин IKEA. Похожие магазины, которые будут знакомить жителей крупных мегаполисов с новыми подходами занодателя мод «к созданию лучшей жизни», будут открыты во Франции, Великобритании, Дании, США и Китае. Мы оказались в числе счастливчиков.

Приход IKEA с ее концепцией продавать не только товары, но и комплексные решения и услуги для дома позволит украинцам сделать свою жизнь комфортнее

На всех других региональных рынках появление ледокола IKEA ознаменовал приход «весны» для покупателей и смену правил игры для всех игроков. Надеемся, что это вскоре произойдет и в Украине. В частности, произойдут долгожданные перемены на отечественном мебельном рынке, на котором IKEA сможет размещать свои заказы, используя украинскую древесину и умелые руки наших сограждан. Покорив Киев, шведы получат возможность присмотреться к возможностям других регионов нашей большой европейской страны.

Приход IKEA с ее концепцией продавать не только товары, но и комплексные решения и услуги для дома, несомненно, позволит украинцам сделать свою жизнь комфортнее и более стильной.

Разговоры-переговоры о начале бизнеса IKEA в Украине продолжались полтора десятка лет. И только в 2018 году стороны оказались готовы к встрече. И это прекрасный пример того, что в нашей жизни действительно происходят реальные перемены.

Через несколько часов после официального заявления IKEA последовало сообщение о другом важном для экономики страны событии. Инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic), принадлежащая Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, объявила о покупке одного из крупнейших агрохолдингов Украины «Мрия».

Зарубежный инвестор с практически неограниченными финансовыми ресурсами покупает все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка украинского аграрного производителя. Того производителя, который долгое время приносил лишь проблемы и хлопоты своим кредиторам, которые стали собственниками «Мрии» во многом вопреки своей воли.

Это ли не революционное событие на консервативном украинском аграрном рынке, где доминируют патриархальные взгляды и олигархи-латифундисты местного разлива!

Приход IKEA, и прорастание корнями на украинском черноземе серьезных инвесторов из Саудовской Аравии говорит о том, что нашей стране мало-помалу удается выкарабкиваться из инвестиционного тупика

Стороны не называют суммы сделки, но нет сомнения, что это крупнейшая зарубежная инвестиция в аграрный бизнес страны за все годы независимости. Причем, обратите внимание, свой вклад в развитие украинского сельского хозяйства будут осуществлять не какие-то левые люди, пришедшие срубить дельту, а крупнейший мировой аграрный инвестор. Тот, который доказал свое умение эффективно развивать бизнес в стратегической перспективе.

Эта покупка станет первой существенной сделкой мировых суверенных фондов с украинскими активами. А за первой ласточкой при хорошей летной погоде следуют другие.

И приход IKEA, и прорастание корнями на украинском черноземе серьезных инвесторов из Саудовской Аравии говорит о том, что нашей стране мало-помалу удается выкарабкиваться из инвестиционного тупика. Заколдованного круга, когда крупнейшими инвесторами страны становятся лишь собственные финансовые группы, возвращающие деньги в страну под видом зарубежных инвестиций.

Представьте себе ситуацию, если бы в сонном стаде сельских кобылиц и полудохлого мерина появился гарцующий строптивый арабский жеребец! Именно эту картину сейчас будем наблюдать на нашем аграрном рынке.

Новые технологии и практики экспертов мирового уровня и, надеюсь, новый уровень зарплат – вот что ждет в ближайшее время агрохолдинг «Мрия» и с каким-то временным лагом - весь украинский аграрный бизнес. И это стратегически правильное направление развития.

Сегодняшние события говорят, что мы можем находиться в тренде

Вместе с ведением сельского хозяйства компания Salic также является экспертом и активно развивает сопутствующие направления - снабжение, хранение, переработку аграрной продукции для повышения эффективности и безопасности поставок. В аграрном производстве компанию в первую очередь интересуют производство пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, сахара, растительных масел, красного мяса, молочных продуктов, птицы и аквакультуры. По всем этим направлениям Украина или занимает лидирующие позиции на мировом рынке, или в ближайшие годы может достичь их. Появление серьезного зарубежного богатого стратегического партнера лишь поможет нашей стране.

И не надо бояться страшилок, что «арабские принцы» вывезут из страны все зерно, сахар и мясо. Украина при умном подходе может производить столько качественной еды, что сможет сама наестся досыта и еще накормить полмира.

К нам приходит инвестор, который приносит новый огромный кусок экспортного рынка, увеличивая тем самым экспортный потенциал Украины и ее валютные поступления. Хотим стабильный или даже укрепляющийся курс гривни, значит должны согласиться на большую открытость национальной экономики и приход реальных, а не фейковых зарубежных инвесторов.

И наконец, пример покупки инвестиционным фондом из Саудовской Аравии украинской аграрной компании, которая обрабатывает на условиях аренды 150 тысяч гектаров земли в шести украинских областях, показывает глубокую анахроничность бесконечных мораториев на покупку-продажу земли сельскохозяйственного предназначения.

С этой хитроумной практикой жизни с рынком земли при формальном его отсутствии надо заканчивать. И адвокатами этого процесса возвращения земли в собственность тех, кто ее обрабатывает, должны стать украинские селяне. Надеюсь, что в скором времени в аграрном сообществе сформируется критическая масса людей, понимающий в каком направлении и с каким темпом надо двигаться, чтобы укрепить лидерские позиции в условиях мировой конкуренции.

Мир и мировая экономика стремительно меняются. Чтобы удержаться на коне, мы не должны отставать. Сегодняшние события говорят, что мы можем находиться в тренде.

Юрий Куликов