"Укроборонпром" примет участие в тендере на поставку вооружения в Индонезию

Об этом сообщила пресс-служба концерна. Как говорится в сообщении, представители концерна ознакомили делегации Генштаба и ВВС Индонезии с продукцией авиационной, ракетно-артиллерийской и радиолокационной отраслей на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины.

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В частности, особый интерес делегация проявила к управляемым авиационным ракетам класса "воздух-воздух", производимых на госпредприятии "Артем", которое специализируется на производстве авиационных управляемых ракет, оборудования для авиационной и специальной техники.

Также, в рамках посещения казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра" в Запорожье, представители вооруженных сил Индонезии оценили работу РЛС "Кольчуга" и других радиолокационных систем.

Как отметили в пресс-службе, госконцерн "Укроборонпром" тесно сотрудничает с министерством обороны и безопасности Индонезии, в частности предприятие выполнило ряд контрактов по поставкам бронетанковой и авиационной техники, а также по ремонту и модернизации вооружений.