СНБО не имеет полномочий для остановки поставок сырья с Украины на химпредприятие «Крымский Титан»

В то же время, в связи с аварией, произошедшей на «Крымском Титане», Совет нацбезопасности 6 сентября этого года утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Совет национальной безопасности и обороны не имеет полномочий для остановки поставок сырья с территории Украины на химическое предприятие «Крымский Титан», расположенное в Армянске на территории оккупированного Крыма, и на котором в конце августа – начале сентября был зафиксирован запредельный уровень опасных выбросов.

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Об этом говорится в ответе Совета национальной безопасности и обороны на информационный запрос УНИАН.

«СНБО не имеет полномочий осуществлять никаких следственные действий, в том числе, относительно незаконных поставок сырья на оккупированные территории, а поэтому не является распорядителем запрашиваемой информации», - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что запрос агентства был передан в правительство, Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с просьбой ответить по сути запроса.

Также сообщается, что в связи с аварией, произошедшей на «Крымском Титане», Совет нацбезопасности 6 сентября этого года утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

«В частности, Кабинету министров Украины поручено отработать общую позицию нашей страны с международными партнерами о противодействии техногенной катастрофе, которая распространяется на оккупированные территории северного Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным СМИ, химпредприятие «Крымский Титан», которое находится на территории оккупированного Крыма и сейчас грозит полуострову и приграничной территории Украины экологической катастрофой, продолжает свою работу исключительно благодаря поставкам сырья с территории Украины. Поставки осуществляются по «серым» схемам - через украинские порты, затем через турецкие, а дальше - российские порты.

О поставках сырья с Украины на «Крымский Титан» еще в 2017 году заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко. Но ситуация, как свидетельствуют данные СМИ, не решена и по сей день.

Справка УНИАН. В ночь с 23 на 24 августа на химпредприятии «Крымский титан» в Армянске на территории оккупированного Крыма был зафиксирован запредельный выброс токсичного сернистого ангидрида. Второй выброс произошел в ночь с 4 на 5 сентября. Токсичные пары распространились на приграничные территории Херсонской области Украины, с которых были эвакуированы дети и беременные женщины.

Эксперты называют произошедшее в Армянске техногенной катастрофой и озвучивают две версии случившегося: источником выброса химвеществ мог стать кислотоотстойник завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала, также во время проходящих на территории Крыма военных учений России в предприятие попал снаряд.

Силовиками Херсонской области открыто уголовное дело в связи с произошедшим в Армянске. Кроме того, МИД Украины заявил, что собирает все необходимые материалы и доказательства химического выброса в Крыму для обращения в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).