В Кабмине рассказали, как можно перекрыть поставки сырья на "Крымский титан"

Министерство уже трижды выходило с инициативой прекратить существование свободной экономической зоны «Крым», но не нашло поддержки.

Украина должна отменить закон о функционировании свободной экономической зоны "Крым", в том числе для того, чтобы пресечь законную возможность поставки сырья на завод "Крымский титан".

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Об этом во время брифинга заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, если на момент принятия закона в 2014 году не было четкого понимания дальнейшего развития ситуации, то сегодня уже нет оснований для существования СЭЗ.

"До сих пор эта странная экономическая зона действует. Я уже неоднократно говорил, что для меня это очень странно, когда в рамках оккупированной территории действует свободная экономическая зона, позволяющая якобы украинским предприятиям, которые уже давно не украинские, работать", - сказал он.

Черныш отметил, что министерство уже трижды выходило с инициативой прекратить существование свободной экономической зоны "Крым", но не нашло поддержки.

"Необходимо давно уже было бы её отменить, но в этом законе есть часть норм, которые регулируют права и свободы граждан, которые не являются участниками предпринимательской деятельности вообще", - сказал министр.

По его словам, выходом из сложившейся ситуации является отмена части норм закона, которые касаются самой свободной экономической зоны. А нормы для жителей Крыма, которые не являются участниками предпринимательской деятельности, добавил Черныш, нужно перенести в другой закон.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

По данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

6 сентября в Минздраве Украины заверили, что уровень концентрации вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью граждан нет.

7 сентября в ряде населенных пунктов Херсонской области на админгранице с Крымом было приостановлено обучение в школах и детсадах. Детей отправили на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье.

Также 7 сентября председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что "информация о возможных испарениях с кислотного накопителя на крымском заводе "Титановые инвестиции" не подтвердилась. Однако открытым остается вопрос выбросов с самого завода.

8 сентября в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что случаев химического отравления среди жителей Херсонской области в результате выброса химикатов не зафиксировано, поэтому необходимости в эвакуации населения нет.

В то же время в Херсонской ОГА сообщили, что после ухудшения экологической ситуации в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратились 23 человека, из них 10 детей.