Компанию Tesla за неделю покинули уже три топ-менеджера

Последним из корпорации уходит вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир.

За последнюю неделю компанию Tesla Илона Маска покинуло три сотрудника.

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Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что последним из корпорации уходит вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир.

Пока официально об очередном уходе топ-менеджера не объявлено. Однако источники утверждают, что последним рабочим днем Маканира станет 7 октября.

Ранее на этой неделе стало известно об уходе главного бухгалтера компании Дэйва Мортона, а также о том, что глава кадрового отдела Tesla Габриэле Толедано не планирует возвращаться из отпуска.

Напомним, в марте компанию покинула вице-президент по финансам Сьюзан Репо.

Ранее сообщалось, что с конца 2017 года из Tesla Илона Маска в Apple перешли не менее 46 сотрудников.