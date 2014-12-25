Поставки в Россию мототехники сократятся на треть, а цены вырастут на 50%

В России в 2015 году произойдет серьезное повышение цен на мототехнику — от 20 до 50%, об этом «Известиям» сообщили официальные российские дистрибуторы и представительства — Suzuki, BMW, Honda, Dukati, Kawasaki.

Кроме того, новые ценники с начала 2015 года поставят дилеры марок KTM и Yamaha. В Kawasaki и вовсе отпустили цены в свободное плавание, предоставив дилерам самостоятельно устанавливать прайсы на мотоциклы (обычно розничная маржа согласовывается с оптовым поставщиком). Продавцы отмечают неестественный ажиотаж, аналогичный тому, что происходит в автосалонах и магазинах электроники. По оценкам экспертов, в следующем году рынок мототехники вместе с ее импортом уменьшится, как минимум, на 30%.

Читайте такжеНа российском авторынке из-за обвала рубля коллапс - иномарки уходят из продажи Мультибрендовые продавцы, продающие в том числе китайскую мототехнику, отмечают, что в среднем ценники выросли за последний месяц на 10%.

При походе к профессиональным продавцам бэушных мотоциклов сильно сэкономить не удастся. Ажиотажная волна спроса накрыла и продавцов мототехники с пробегом.

В России производство мототехники сейчас минимально. А импорт мототехники в РФ в отличие от автомобилей в целом до сих пор носит неупорядоченный характер.

Читайте такжеВ России заводы остановили сборку иномарок: рабочие готовятся отстаивать свои права"Мотоциклы до сих пор очень много везут «в серую» (параллельно с официальными дистрибуторами). Особенно много везут мототехники, для которой не нужна регистрация в ГИБДД (для движения вне дорог или на спортивных трассах, а также скутеры). Если говорить о поставках из Азии (в основном Китай и Тайвань), то в год поставляется около 400 тыс. единиц техники, в сумме с Европой, Японией и США по прошлому году наберется до полумиллиона штук. В 2014 году, наверное, суммарный импорт не превысит 300 тыс. штук, в 2015-м рынок сократится на треть, — предположил главный редактор журнала «Мото» Анатолий Сухов. — Официальная статистика по моторынку из-за его неупорядоченности фактически отсутствует. Небольшие продавцы, которые закупают по 1–2 контейнера, уже разорились и закрылись. На этом фоне меньше всего упадет BMW, неплохо себя чувствуют продажи KTM. Не упадет Harley Davidson — это сегмент рынка, не подверженный резким колебаниям спроса. Недорогая техника падает активно, и не только мотоциклы, но и аксессуары".