«Крымский титан» был продан Фирташу в 18 раз дешевле рыночной цены

Следственными органами открыто уголовное производство по факту незаконного отчуждения государственного пакета акций ЧАО «Крымский титан» в пользу пророссийского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Противоправное деяние квалифицировано, как имеющее признаки уголовного правонарушения, подпадающего под часть 1 статьи 365-2 Уголовного Кодекса Украины «Злоупотребления полномочиями».

Об этом сообщил глава общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Евгений Чередников.

Напомним, общественная организация «Контроль народного имущества Украины» в октябре 2014 года направила в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении, касающееся установления противоправным путем структурами Фирташа контроля над государственным предприятием «Крымский титан».

«Нами получен ответ, из котрого следует, что досудебным следствием установлено - перед продажей 50% + 1 акция «Крымского титана», имеется в виду госпакет акций, оценка указанного пакета акций была многократно занижена. Не приходится сомневаться в наличии сговора между структурой, производившей оценку госпакета акций «Крымского титана», и Фирташем. В частности, при рыночной цене указанного пакета акций, которая на тот момент составляла 1,5 млрд долларов США, структурам Фирташа было предложено их купить за 677,6 млн гривень, чем этот бизнесмен не преминул воспользоваться, нанеся колоссальный ущерб украинскому государству. Учитывая существовавшее на тот момент курсовое соотношение гривны к доллару, следственными органами установлено, что контрольный пакет «Крымского титана» был куплен Фирташем по цене, в 17,7 раз ниже рыночной. Сложно представить более циничный случай грабежа державы» - заявил Чередников.

«Государственным интересам был нанесен существенный ущерб вследствие продажи за бесценок 50% + 1 акция «Крымского титана» в пользу структур Фирташа. Есть основания квалифицировать это как преступление против народа Украины», - такую точку зрения высказал бывший министр промышленности Украины (в 1995-1997 годах), член-корреспондент Национальной академии наук Украины Валерий Мазур.

Общественная рабочая группа по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины, членом которой является Мазур, неоднократно обращала внимание правоохранительных органов на противоправном характере сделки, в результате которой структуры Фирташа завладели контрольным пакетом акций «Крымского титана».

Кроме того, как сообщил глава общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Чередников, возглавляемая им организация готовит обращение в правоохранительные органы с требованием предотвратить хищение структурами Фирташа еще одного стратегического предприятия – Запорожского титано-магниевого комбината.