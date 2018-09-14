Volkswagen прекратит выпуск легендарных "Жуков"

Уход Beetle будет отмечен выпуском двух новых моделей Final Edition SE и Final Edition SEL, которые станут последними в этой серии.

Volkswagen of America объявила о том, что с 2019 года заканчивает производство легендарных автомобилей модели Beetle («Жук»).

В заявлении немецкого автоконцерна сказано, что производитель намерен сосредоточиться на семейных автомобилях, передает РБК.

"Утрата Beetle спустя три поколения и почти семи десятилетий, вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников Beetle", - приводятся в сообщении компании слова президента и главного исполнительного директора Volkswagen of America Хинриха Вебкена.

Он подчеркнул, что компания движется к тому, чтобы стать автопроизводителем "ориентированным на семью". "Планов по замене Beetle нет", - сказал он. В то же время Вебкен добавил: "Никогда не говори никогда".

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Volkswagen of America также объявила, что уход Beetle будет отмечен выпуском двух новых моделей Final Edition SE и Final Edition SEL, которые станут последними в этой серии. Они будут выпущены в июле 2019 года.

Обе модели будут представлены с кузовами кабриолет и купе. Цена на Final Edition SE в модификации купе будет начинаться от $23 045, на Final Edition SEL – от $25 995. Кабриолеты будут стоить от $27 295 и $29 995 соответственно.

Volkswagen of America производит автомобили Beetle на заводе в Пуэбла, Мексика.

Volkswagen Beetle производился немецким автоконцерном с 1983 по 2003 годы. С 1998 года компания начала производить Volkswagen New Beetle, а в 2011 представила новое поколение Beetle (A5). Следом вышла модель Beetle R.

Напомним, в конце мая Volkswagen AG заявила о намерении открыть в Китае три новых завода для своего совместного предприятия FAW-Volkswagen. Эти заводы займутся производством внедорожников, кроссоверов и электромобилей.