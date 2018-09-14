Эксперты ожидают, что развитие портовых мощностей будет способствовать наращиванию экспорта украинского железорудного сырья

Дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №№18-22 порта «Южный» до 19 м увеличит экспорт.

Эксперты ожидают увеличение экспорта украинского железорудного сырья через морские порты Большой Одессы в ближайшие годы.

Об этом заявил и.о. главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, открывая конференцию «Инфраструктурные проекты ГЧП в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии», передают "Комментарии".

Одним из факторов, способствующих такому увеличению, станет дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №18-22 порта «Южный» до 19 м, а также углубление операционной акватории этих причалов до 16-19 м. В настоящее время глубина операционной акватории составляет 15 м., что ограничивает возможности для захода в порт крупнотоннажных судов.

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Вопрос о дноуглублении внутреннего подходного канала был поднят в феврале этого года в связи с заявленным компанией Ferrexpo двукратным увеличением нынешних объёмов экспорта окатышей. Эта компания является совладельцем крупнейшего в Украине терминала ТИС-Руда.

Дноуглубление подходного канала, меморандум о котором подписан 14 сентября, будет способствовать повышению конкурентоспособности всех портовых операторов, оперируюющих в порту «Южный» – компаний Укрлендфарминг, Бориваж, Дельта Вилмар, Сисайд, ТИС.

Ferrexpo – один из крупнейших производителей и экспортёров окатышей в Восточной Европе. Основные производственные активы компании – Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба – Полтавская обл.). В 2017 году Ferrexpo экспортировала 10,4 млн. тонн окатышей.

ТИС-Руда – крупнейший и наиболее эффективный экспортный терминал по перевалке окатышей в Украине. Расположен в порту «Южный» (Одесская область). Объем перевалки в 2017 г. превысил 5,6 млн тонн.