Кабмин предлагает направить на модернизацию госшахт 2,3 миллиарда

Также правительство предлагает в 2019 году направить 1 миллиард гривень на повышение надежности поставок электроэнергии и 713,7 миллиона гривень - на реконструкцию гидроэлектростанций госпредприятия "Укргидроэнерго".

Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планирует направить на модернизацию государственных шахт 2,3 миллиарда гривень.

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Об этом в ходе презентации проекта госбюджета-2019 сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В этом году мы выделяем на модернизацию украинских шахт. Не на поедание, а на модернизацию. Это ответственность непосредственно министерства (энергетики - УНИАН). Это означает, что эти средства мы должны инвестировать в новые лавы, увеличение добычи украинского угля, и этот приоритет сохранен", - сказал Гройсман.

Также он сообщил, что правительство предлагает в 2019 году направить 1 миллиард гривень на повышение надежности поставок электроэнергии и 713,7 миллиона гривень - на реконструкцию гидроэлектростанций государственного предприятия "Укргидроэнерго".

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 миллиарда гривень.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Украины Михаил Бондарь (фракция "Народный фронт") сообщил, что изначально документом предлагалось выделить 2,8 миллиарда гривень дотаций, но сумма была уменьшена в два раза.

Присутствовавший в парламенте в ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что эти средства позволят провести модернизацию госшахт и вывести отрасль из долгов.

В то же время, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 миллиарда гривень на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 гривень за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 гривень за тонну).

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы руководители госшахт, которые не будут выплачивать вовремя заработную плату шахтерам, были уволены.