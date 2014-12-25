Господдержку шахт в этом году сократили на 3 млрд гривень

Верховная Рада Украины сократила государственную поддержку угольных предприятий в 2014 году на 3,044 млрд грн, тогда как ранее планировалось направить в текущем году около 12 млрд грн.

За проект "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно выполнения обязательств по государственному долгу) №1125 проголосовали 258 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сокращение господдержки происходит из-за боевых действий на востоке Украины. В частности, сокращено финансирование расходов на реструктуризацию угольной и торфодобывающей промышленности на 537,7 млн грн, горноспасательные мероприятия на угледобывающих предприятиях - на 90,9 млн грн, господдержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции - на 1,827 млрд грн, мероприятия по охране труда и повышение техники безопасности на угледобывающих предприятиях на 60 млн грн, господдержку строительства угле- и торфодобывающих предприятий, их техническое переоснащение - на 70,7 млн грн. Кроме того, сокращены затраты на частичное возмещение процентных расходов по заимствованиям предприятий – на 432,4 млн грн, финансирование проектов, связанных с повышением техники безопасности шахт, - на 20 млн грн, содержание Центра комплексной безопасности предприятий угольной промышленности – 5,4 млн грн.

При этом указанные средства планируется направить на снижение задолженности госпредприятий и обслуживание государственного бюджета-2014, которая увеличилась из-за девальвации гривни.

В частности, на выполнение долговых обязательств по кредитам, привлеченным госпредприятием "Укрмедпостач", – 35,3 млн грн, госпредприятием "Львовская областная дирекция по противопаводковой защите" – 112 млн грн, обслуживание государственного долга - 1,986 млрд грн, выполнение долговых обязательств по кредитам для реализации проектов "Циклон-4" и "Создание Национальной спутниковой системы связи" – 746,4 млн грн, для реализации задач и осуществления мероприятий, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу – 164,4 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донецкой и Луганской областей находится 83 шахты государственной и частной формы собственности, что составляет 55% от общего количества шахт в стране (всего 150).

При этом 53 шахты находятся на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемой террористами.

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Справка УНИАН. Угледобывающие предприятия Украины в ноябре текущего года сократили добычу угля на 43,7% - до 4,1 млн тонн против 7,3 млн тонн в ноябре 2013 года. Из них на государственных шахтах было добыто 922,5 тыс. тонн угля, что в 2,3 раза меньше ноября 2013 года.

Добыча угля в январе-ноябре 2014 года сократилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,5 млн тонн. Из этого объема госшахты добыли 17,1 млн тонн угля (сокращение на 21,6%).

На поддержку государственных угледобывающих предприятий в 2014 году планировалось направить около 12 млрд грн.