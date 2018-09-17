Курченко отдали крупные предприятия оккупированного Донбасса – СМИ

Все предприятия, которые были под управлением псевдореспублики, переходят под внешнее управление "Внешторгсервиса".

Соратник экс-президента Виктора Януковича, находящийся в розыске бизнесмен Сергей Курченко получил под свое управление крупные промышленные активы на оккупированной территории Донецкой области.

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Как пишет «Радио Свобода», все предприятия, которые были под управлением псевдореспублики, переходят под внешнее управление "Внешторгсервиса".

«Загадочную компанию "Внешторгсервис" связывают с бежавшим в Москву украинским олигархом Сергеем Курченко. Возглавлял ее бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Компания максимально непублична, адресов ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена», – пишет издание.

Напомним, компании, подконтрольные Курченко, являются крупнейшими экспортерами нелегального угля с оккупированных территорий Донбасса в страны Европы.

Как сообщал УНИАН, в мае 2018 года Украина наложила персональные санкции на бывшего бизнес-партнера беглого президента Виктора Януковича - Сергея Курченко, на лиц, которые занимают должности так называемых «министров энергетики» ДНР, ЛНР, а также на главу российского газового монополиста «Газпром» Алексея Миллера.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться в Украине, а должны были быть поставлены в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.