"Метинвест" в I полугодии 2018 года нарастил капинвестиции более чем вдвое

На данный момент компания реализует ряд крупных проектов.

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2018 года увеличила капитальные инвестиции в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $420 млн со $193 млн.

Согласно обнародованным консолидированным результатам финансовой деятельности за первое полугодие текущего года, на металлургический сегмент пришлось 64% капинвестиций (37% в первом полугодии-2017), на горнодобывающий - 35% (61%), корпоративные расходы - 1% (2%).

В частности, инвестиции в ММК им. Ильича за шесть месяцев этого года составили $122 млн (за шесть месяцев-2017 - $35 млн), "Азовсталь" - $76 млн ($20 млн), Северный ГОК - $51 млн ($39 млн), Ингулецкий ГОК - $49 млн ($49 млн), "Метинвест-Шиппинг" - $48 млн ($1 млн), Центральный ГОК - $33 млн ($3 млн), United Coal - $12 млн ($21 млн), другие активы - $28 млн ($25 млн).

При этом отмечается, что доля проектов по наращиванию производства достигла 37%, что на 26 процентных пункта (п.п.) выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11%).

Кроме того, сообщается, что Технологическая стратегия-2030 фокусируется на повышении эксплуатационной безопасности и снижении экологической нагрузки. При этом в металлургическом секторе планируется нарастить производство стали на "Азовстали" и ММК им. Ильича до 11 млн тонн в год путем реализации многочисленных проектов, включая капремонты доменных печей, строительство новых машин непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ).

Планируется сосредоточиться на нисходящем потоке, чтобы увеличить долю продуктов с высокой добавленной стоимостью (HVA), в основном, плоского проката, секций и наращивания выпуска рельсов, снижения издержек производства.

В частности, на "Азовстали" продолжается строительство установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на доменных печах для снижения потребления природного газа: печи №№2, 4 уже работают с ПУТ, строительство установки к ДП-3 продолжается, ее запуск в эксплуатацию отложен до первого квартала 2019 года из-за согласования с графиком капремонта агрегата. Капремонт ДП-3 предусматривает повышение ее мощности до 1,3-1,6 млн тонн с 0,5-0,8 млн тонн в год при снижении себестоимости продукции за счет сокращения потребления кокса и коксовой мелочи.

"Окончательное инвестиционное решение было принято в июле 2017 года, началась активная стадия строительства. Запуск переносится на первый квартал 2019 года из-за задержек с инженерными разработками и нехватки персонала подрядчиков", - поясняется в презентации полугодового отчета.

На ММК им. Ильича - строительство МНЛЗ-4 для увеличения выпуска непрерывнолитых слябов на 1,5 млн тонн, до 4 млн тонн в год. Активная фаза строительства МНЛЗ-4 началась в сентябре 2016 года, пуск в эксплуатацию ожидается в четвертом квартале 2018 года.

Также на ММК запланирована реконструкция листопрокатного цеха "1700" (ЛПЦ-1700) для увеличения его производительности, повышения качества стальной поверхности и уменьшения технологических отходов. Основные инженерные разработки началась в 3 квартале 2017 года. Ожидается, что детальная разработка и документация будут готовы во втором полугодии 2018 года, а ввод в эксплуатацию состоится во 2 квартале 2019 года.

На ММК также ведется реконструкция аглофабрики для снижения загрязнения окружающей среды, в частности, на агломашинах№№7-9 были заменены фильтры.

В горном сегменте предусматривается повышение качества продукции, увеличение содержания железа и повышении основных механических и химических характеристик железорудного сырья для входа на премиальные рынки, сохранение низкой себестоимости выпуска ЖРС.

При этом на СевГОКе реализуется проект по строительству дробилки и конвейерной системы на Первомайском карьере, что позволит снизить операционные и капитальные затраты на добычу железной руды и поддержание объемов производства. Первая очередь комплекса по транспортировки желруды был запущен в июле 2016 года, в 2019 году ожидается запуск второй очереди.

На СевГОКе также идет модернизация газоочистной установки на обжиговой машине "Лурги-552В" для соблюдения предельно допустимые концентраций загрязняющих веществ в воздухе и улучшения условий труда. К настоящему времени заменены четыре из пяти фильтров, замена пятого, как ожидается, будет завершена во втором полугодии 2018 года.

На ИнГОКе ведется строительство дробилки и конвейерной системы для снижения операционных и капитальных затрат на добычу железной руды и поддержание объемов производства концентрата.

Компания "Метинвест-Шиппинг", логистическое подразделение группы "Метинвест", приобрела 1800 открытых железнодорожных вагонов для доставки сырья и отправки готовой продукции, чтобы уменьшить негативный эффект от нехватки подвижного состава в Украине.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".