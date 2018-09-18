США объявили о новых пошлинах на китайские товары на $200 миллиардов

Трамп подчеркнул, что если Пекин примет ответные меры, Вашингтон введет дополнительные пошлины на импорт еще на $267 миллиардов.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 миллиардов с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 миллиардов, если КНР примет ответные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Белого дома от 17 сентября.

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"Президент США сообщил, что действие тарифов вступит в силу 24 сентября. При этом Трамп подчеркнул, что до конца года тарифы сохранятся на уровне 10%, но с 1 января они вырастут до 25%. Как добавил американский лидер, если Китай примет ответные меры против фермеров или других отраслей промышленности США, то Вашингтон немедленно начнет третий этап, введя дополнительные пошлины на импорт приблизительно на $267 миллиардов", - говорится в сообщении.

Глава Белого дома отметил, что в течение нескольких месяцев США призывали Китай изменить свои нечестные торговые практики. Трамп считает, что Вашингтон дал ясно понять, какие изменения необходимы, дал Пекину возможность вести себя честнее.

"Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 миллиардов. Они были введены двумя частями по $34 и $16 миллиардов и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно", - подчеркивает издание.

Власти КНР незамедлительно отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, Китай выразил США протест в связи с введением дополнительных тарифов и инициировал разбирательство в ВТО.