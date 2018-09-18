Рада взялась за добывающие компании - обязала полностью раскрыть информацию о себе

Закон призван показать, сколько компаний получили спецразрешения, кто ими владеет и как используются выданные участки.

Верховная Рада Украины приняла закон об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях, обязав добывающие компании раскрывать информацию о своей деятельности, что позволит снизить коррупционные риски в нефтегазовой отрасли.

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За принятие во втором чтении законопроекта №6229 проголосовали 244 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов (свои голоса отдали депутаты из всех партий и фракций, кроме "Батькивщины").

Как отметила заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова, принятие закона обеспечит прозрачный учет всех доходов и расходов всех газодобывающих компаний.

"Этот законопроект был принят в первом чтении в марте, однако в июле не смогли поддержать во втором чтении, так как были предостережения от нескольких фракций. Мы провели встречи и подготовили документ с правками. Я бы очень просила поддержки. Я считаю, этот парламент должен обеспечить прозрачный учет всех доходов и расходов всех добывающих компаний", - сказала она.

Белькова отметила, что документ был разработан с целью внедрения в Украине стандарта прозрачности "Инициатива прозрачности в добывающих отраслях", который является всемирно признанным.

По ее словам, закон призван показать реальную картину: сколько компаний получили спецразрешения, кто ими владеет, как используются выданные участки.

Согласно пояснительной записке, документ устанавливает обязательства добывающих компаний по раскрытию информации, а также устанавливает способы ее публикации.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект был получен аппаратом парламента в середине июня 2016 года и поддержан в первом чтении 1 марта 2018 года. Впервые он выставлялся на голосование в Верховной Раде в конце февраля 2017 года. Тогда для его принятия в первом чтении не хватило 9 голосов. 3 июля 2018 года Верховная Рада Украины отправила на доработку этот законопроект в парламентский комитет.

Справка УНИАН. Инициатива прозрачности добывающих отраслей (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative) является международным стандартом (а также организацией по продвижению этого стандарта в разных странах мира), который обеспечивает открытость данных о добыче нефти, газа и других полезных ископаемых, а также о суммах уплаченных налогов. При его использовании добывающие компании должны предоставлять данные о результатах своей финансовой и производственной деятельности в региональное отделение EITI.