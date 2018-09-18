В Турции расследуют ввоз угля с оккупированного Донбасса - СМИ

Официальная Анкара заявила, что расследует информацию о ввозе антрацита с неподконтрольных правительству территорий Украины.

Власти Турции первой после Украины начали расследование возможного ввоза угля антрацитовой группы из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на расследование журналистов Dziennik Gazeta Prawna.

"Издание обратилось к дипломатическим учреждениям 18 европейских государств относительно их действий по блокированию покупки местными фирмами уголь с оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ответ Анкара заявила, что расследует информацию о ввозе антрацита с неподконтрольных правительству территорий Украины. Остальные попытались переадресовать вопрос к кому-то другому или просто заявили о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Например, власти Болгарии заявили, что ЕС ввел эмбарго лишь на торговлю с Крымом и Севастополем.

"Нет аналогичных правовых актов, которые бы запрещали импорт из самопровозглашенных, так называемых и непризнанных "ДНР/ЛНВ", – говорится в официальном ответе на запрос польской газеты.

Также отмечается, что эту позицию поддержала и Польша. При этом ряд европейских министерств запрос газеты проигнорировали.

Однако юристы отмечают, что возможна и иная интерпретация законодательства Евросоюза: поскольку обе так называемые республики оказались в черном списке ЕС, то нелегальной является каждая сделка, которая приносит им прибыль.

5 июля евродепутат Ярослав Валенса обратился к Еврокомиссии с запросом о обязательную интерпретацию этого вопроса, но ответа не получил.

ЭП ранее писала, что антрацит попадал в Польшу.

После обнародования этой информации в СМИ министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтвердил ввоз до его страны антрацита с оккупированных частей Донбасса.

Тхужевський пообещал, что в Польше проведут проверку по факту поставки угля с ОРДЛО и запретят такие поставки.

Как известно, основатель группы "ВЕТЭК" Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения. Сбыт антрацита осуществляется преимущественно в Турцию. Первые поставки начались в апреле 2017 года, а приобрели системного характера в мае-июне.

В июне главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки "антрацит" под руководством бизнесмена Сергея Курченко.