Львовский бронетанковый завод получил нового директора

Новым директором завода стал Виктор Андрощук, который работает на заводе с 2001 года, прошел путь от главного механика до главного инженера и исполняющего обязанности директора.

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин своим приказом назначил Виктор Андрощука директором госпредприятия «Львовский бронетанковый завод».

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Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпром».

«Назначенному руководителю, который приступил к обязанностям 17 сентября, поставлена задача увеличить производственные мощности предприятия, освоить ремонт и модернизацию новых образцов бронетехники, повысить зарплаты работникам завода. Среди определенных приоритетов – своевременное и качественное выполнение Государственного оборонного заказа», - сказано в сообщении.

В госконцерне добавили, что Андрощук работает на заводе с 2001 года, прошел путь от главного механика до главного инженера и исполняющего обязанности директора, а в прошлом он – кадровый военный, танкист.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Павел Букин уволил Романа Тымкива с должности директора госпредприятия «Львовский бронетанковый завод». Тогда было объявлено, что Тымкив во время руководства предприятием допустил неэффективные решения, которые привели к несвоевременному ремонту военной техники

Справка УНИАН. Львовский бронетанковый завод - одно из ведущих предприятий бронетанковой промышленности Украины, с 2011 года входит в состав ГК «Укроборонпром».

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.