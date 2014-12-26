Газ для промышленности в первый месяц нового года не подорожает

11:58, 26 декабря 2014
Промышленность
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Цена на природный газ для промышленных потребителей на январь составит 5900 грн за тысячу кубометров

Фото УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, оставила без изменения цену на природный газ для промышленных потребителей на январь в размере 5900 грн за тысячу кубометров. 

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла 26 декабря на открытом заседании.

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