Газ для промышленности в первый месяц нового года не подорожает
11:58, 26 декабря 2014Промышленность
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Цена на природный газ для промышленных потребителей на январь составит 5900 грн за тысячу кубометров
НКРЕКУ сохранила цены на природный газ на январь для промпредприятий / Фото УНИАН
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, оставила без изменения цену на природный газ для промышленных потребителей на январь в размере 5900 грн за тысячу кубометров.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла 26 декабря на открытом заседании.
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