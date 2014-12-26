Газ для промышленности в первый месяц нового года не подорожает

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, оставила без изменения цену на природный газ для промышленных потребителей на январь в размере 5900 грн за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла 26 декабря на открытом заседании.