Одесский НПЗ сменил гендиректора
Наблюдательный совет Одесского нефтеперерабатывающего завода 22 декабря уволил с должности генерального директора предприятия Марка Эпштейна, назначив 23 декабря на его место Василия Пономаренко.
Об этом говорится в сообщении НПЗ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Эпштейн работал гендиректором завода с апреля 2014 года, а Пономаренко до назначения гендиректором был заместителем гендиректора по безопасности и режиму НПЗ.
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Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК Сергея Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника - компании «Лукойл». Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти.
В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.
По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.
Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.