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Появилось новое эффектное видео испытаний украинских реактивных снарядов "Оскол"

03:33, 19 сентября 2018
Промышленность
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Ракеты РС-80 "Оскол" были испытаны на всех режимах полета / фото "Укроборонпром"

Неуправляемые реактивные снаряды РС-80 "Оскол", которые разработаны и изготавливаются ГАХК "Артем", успешно прошли очередной этап Государственных испытаний.

Как сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром», для испытаний РС-80 был привлечен летный состав и фронтовые бомбардировщики Су-24М одной из бригад Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые осуществляли вылеты на огневое применения нового оружия. Во время испытаний было подтверждено соответствие РС-80 тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с боевых самолетов.

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РС-80 "Оскол", калибром 80 мм, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ. РС-80 предназначена для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей. Для обеспечения наиболее эффективного уничтожения противника, конструкторы ГАХК "Артем" предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами.

Отмечается, что оснащение этой ракеты пучково-осколочной боевой частью с программируемым большим подрывником позволяет осуществлять подрыв ракеты непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели. «По сравнению с обычным подрывом, который проходит после удара ракеты о землю, воздушный подрыв позволяет направить на противника большее количество осколков, что значительно повышает эффективность поражения цели. При этом дальность поражения наземных целей составляет более 7 км. Кроме того, РС-80 может оснащаться и кумулятивной боевой частью для уничтожения бронетехники противника», – говорится в сообщении.

Благодаря возможностям фронтового бомбардировщика Су-24М, ракеты РС-80 "Оскол" были испытаны на всех режимах полета и во время разных погодных условий, добавили в ведомстве.

Сейчас РС-80 уже прошли испытания с наземных платформ, вертолетов и самолетов, по результатам которых было признано их соответствие основным тактико-техническим характеристикам. Таким образом, проведение Государственных испытаний этих ракет, что является обязательным условием принятия этих ракет на вооружение Вооруженными Силами Украины, находится на финальной стадии.

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Теги: #Украина#оружие