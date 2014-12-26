Газовики требуют от Правительства адекватной ренты

Об этом они заявили во время пресс-конференции в пятницу, которая прошла в ИА"Главком".

Как известно, Кабинет министров Украины предлагает парламенту ввести на 2015 год повышеные ставки ренты при добыче газа частными компаниями. Соответствующая инициатива содержится в проекте изменений Налогового кодекса, внесенного в Верховную Раду.

По словам финансового директора компании "Карпаты газ" Артура Сомова, компании будут вынуждены элементарно сократить добычу.

"Как результат, объем поступлений в бюджет останется на старом уровне, но Украина вынуждена будет докупить дополнительно в ближайшие 3 года около 2,5 млрд м3 газа. При этом, если в текущей ситуации около 70% от выручки отечественных добывающих компаний возвращается в бюджет Украины, то при закупке импортного газа, все 100% - это чистый валютный отток из Украины",- подчеркивает Артур Сомов. Генеральный директор НДиКБ бурового инструмента, доктор наук Ярослав Кунцяк также заявил, что прогноз по поступлению в Госбюджет от увеличения рентных платежей нереалистичный.

"Нужно не проценты ренты увеличивать и тем самым заморозить всю газовую добычу в Украине, а помогать компаниям разрабатывать новые месторождения. У нас есть научные разработки как добывать газ на больших глубинах. Мы имеем четкие подсчеты, что при этом Украина полностью покроет свою потребность в газе внутренней добычи. Ведь в 1970 годах на територии Украины добывалось свыше 70 миллиардов газа! Все это можно реанимировать. В Украине одни из лучших специалистов в этой сфере и есть еще своя технологическая база. У нас большое количество законсервированных месторождений еще со времен Советского союза, которые можно также вводить в работу и добывать из них газ. Если расконсервировать и запустить в работу эти скважины, то добыча поднимется уже в ближайшее время на 30%",- отмечает Ярослав Кунцяк.

Артур Сомов акцентирует, что неблагоприятные условия инвестиций в газодобывающие отрасль переориентирует инвесторов на Польшу и Румынию, которые сейчас создают более привлекательные фискальные условия для инвестирования в добывающую отрасль.

"Так, по данным Ernst & Young (World bank database) предельная налоговая ставка при добыче нефти и газа в Польше составляет 19%, в Азербайджане 26%, а в Румынии - 30%. При этом в Польше и Азербайджане налоги взимаются с прибыли, а не дохода, как это делается в Украине",- отмечает он.

Директор департамента энергетики Международного центра перспективных исследований Наталья Слободян добавила, что внутренняя добыча нефти и газа в Украине находится в состоянии стагнации, но наше государство имеет неиспользованный потенциал природного и нетрадиционного газа.

"По данным других зарубежных исследовательских центров (в частности, Стратфор) Украина имеет значительные залежи природного газа. Наибольшая их часть сосредоточена в восточном регионе (около 85%). На западный и южный регионы приходится примерно 15% залежей (соответственно 10 и 5%). Но ситуация осложняется тем, что почти половина запасов газа размещена на месторождениях, которые находятся в конечной стадии разработки",- говорит Наталья Слободян.

Наталья Слободян также подчеркнула, что Украине очень повезло, ведь мы обладаем мощнейшими в Европе подземными хранилищами газа общей емкостью около 35 млрд куб.м. Эти мощности имеют двойное стратегическое значение для Украины: резерв на случай сбоя поставок голубого топлива из Российской Федерации и мощный финансовый актив в виде газового хаба.

Эксперты рынка прогнозируют, что при повышении Правительством ставки рентных платежей, частные газодобывающие компании сократят персонал в 2,5 - 3 раза, а также произойдет падение объемов отечественного добычи в 1,5 - 2 раза в течение следующих трех лет, что приведет, в свою очередь, до растущего дефицита газа украинской добычи. В свою очередь его надо будет замещать импортным газом (до 0,5 млрд в 2015 году). Таким образом, государственный бюджет кумулятивно недополучит около 12,5 млрд грн в течение следующих трех лет, а страна должна будет дополнительно импортировать 2,5 млрд м3 газа, что критически углубит ее энергозависимость от той же России. И ответственность за такой шаг и его последствия в полной мере сейчас на Правительстве Украины.