Завод «Океан» пускают с молотка по сниженной цене в интересах России - профсоюз

Глава профсоюза «Океана» считает, что украинский судья и назначенный государственный ликвидатор действуют в интересах страны-агрессора.

Организатор аукциона по продаже ПАО «НСЗ Океан» перенес дату проведения аукциона перевыставив завод на продажу по сниженной цене. Продажную стоимость стратегического предприятия опустили на 363 млн. 679 тыс. грн. Об этом заявил глава Первичной профсоюзной организации «Николаевский судостроительный завод «ОКЕАН» Анатолий Немов.

В качестве доказательства Немов привел два объявления о продаже предприятия на сайте Минюста. Во втором, от 7.09.2018 стартовая цена на аукционе действительно снижена почти на 364 млн. грн.

«Организатор аукциона, «Юридическая фирма «Правовой аспект групп», всего две недели занимается продажей предприятия, а его стартовая стоимость на аукционе уже снизилась с 1 млрд. 818 млн. 391 тыс. до 1 млрд. 454 млн. 712 тыс. грн. Все это происходит при непосредственном участии ликвидатора ПАО «НСЗ Океан» Ирины Сербин и судьи Николаевского хозяйственного суда Татьяны Давченко, разрешившей продажу незаконно захваченного завода», - заявил Немов.

Глава профсоюза «Океана» считает, что украинский судья и назначенный государственный ликвидатор действуют в интересах страны-агрессора.

«Минимум 3 из 5 компаний-кредиторов, в интересах которых ликвидируют ПАО «НСЗ Океан», имеют конечных бенефициаров в России. Это касается и специально созданной для банкротства нашего предприятия компании «Консалтинг Гамма». Завод искусственно обанкротили с помощью долга по фиктивному договору купли-продажи с фирмой «Консалтинг-Гамма» в 2013 г, создав искусственные долги на сумму в 1,5 млрд. грн. И сейчас хотят продать фактически по стоимости фиктивных «ценных бумаг», - заявил Немов.

По словам Немова, основные акционеры и профсоюзный комитет уже обратились в Николаевский хозяйственный суд и Апелляционный хозяйственный суд Одесской области с просьбой прекратить проведение аукциона до окончания проверки её организаторов на причастность к финансированию терроризма.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что компания, выставившая ПАО «НСЗ Океан» на продажу, связана с высокопоставленным представителем луганских сепаратистов.