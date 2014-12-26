"Метинвест" хочет реструктуризировать кредитов на $800 млн

Об этом сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью газете "Капитал".

"На следующий год у нас достаточно большой банковский долг в размере около 800 млн долл. Сегодня мы ведем дискуссию с банкирами относительно продления этого долга или предоставления какого-либо инструмента, который бы помог этот долг реструктуризировать. Остались 100 млн долл. еврооблигаций и около 100 млн долл. займов (на покупку угольных шахт United Coal в США)", - сказал Рыженков.

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При этом он сообщил, что у «Метинвеста» суммарно около 3 млрд долларов долгов.

"Помимо вышеназванных, которые мы должны погасить в следующем году, есть еврооблигации с погашением в 2018 году в размере 750 млн долл., отсроченные еврооблигации на 300 млн долл. с погашением в 2015-2016 гг. и другие долги", - добавил гендиректор.

Вместе с тем он подчеркнул, что все финансирование беззалоговое, за исключением торговых линий, где залог - это выручка от продаж потребителям.

Рыженков отметил, что требований о досрочном погашении долгов нет, однако трудности в этом вопросе компания все же испытывает.

"Мы пытаемся успокоить наших кредиторов. Наш основной аргумент - с точки зрения экономики и сути компании, мы имеем долгосрочную перспективу, в чем и убеждаем всех наших кредиторов. Непростые времена следует пройти вместе, и позитив от этого будет больший по сравнению с тем, если все резко потребуют досрочного возврата кредитов. Пока нас слышат. Надеемся, что будут слышать и дальше", - сказал глава компании.

Кроме того, он рассказал, что по итогам 2014 года ожидает сокращения продаж на российский рынок на 30 %. При этом добавил, что из-за девальвации российского рубля "Метинвесту" выгоднее поставлять металл в Европу и на дальневосточный рынок, чем в Россию.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» 28 ноября выполнила частичный обмен своих непогашенных гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. (процентная ставка 10,25% годовых) с погашением в мае 2015 года на новые гарантированные облигации. «Метинвест» получил предложения по обмену облигаций номинальной стоимостью 386,3 млн долл. При этом общая номинальная стоимость оставшихся непогашенных облигаций составила 113,7 млн долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские меткомбинат «Запорожсталь», «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).