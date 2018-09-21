В Кабмине готовится приказ об отмене разрешений Госгеонедр для компании бизнесмена Фукса

Также премьер-министр уточнил, что его представитель, присутствующий на комиссии по недропользованию, был не согласен с данным решением.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Секретариату Кабинета Министерству подготовить проект постановления правительства об отмене приказа Государственной службы геологии и недр о расширении границ участков добычи нефти и газа для компании "Ист Юроуп Петролеум" (прошлое название – "Голден Деррик"), которая, по данным СМИ, принадлежит бизнесмену Павлу Фуксу.

Читайте такжеПриказ о выдаче лицензий на нефтегазодобычу вне аукциона компании Фукса подписал задержанный на взятке Фощий - Госгеонедр

Об этом он заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

"Я дал поручение Секретариату правительства юридически подготовить проект постановления об отмене тех решений в рамках полномочий правительства", - сообщил премьер-министр.

По его словам, представитель Кабмина выразил свое несогласие с данным решением во время его принятия Комиссией по недропользованию при Госгеонедр.

Также Гройсман напомнил, что решение Госгеонедр было подписано заместителем главы ведомства Николаем Фощием, который временно исполнял обязанности главы в этот период, и который 3 сентября был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время получения взятки в размере 3 тысяч долларов.

Компания "Голден Деррик" в октябре 2017 года была переименована на "Ист Юроуп Петролеум".

По данным СМИ, 33% компании владеет государственная компания "Надра Украины", 67% - Hartlog Limited (Кипр), которая принадлежит владельцу MosCityGroup бизнесмену Фуксу.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и прокуратуры Киевской области задержали первого заместителя главы Государственной службы геологии и недр Николая Фощия во время получения 3 тысяч долларов взятки.

На время задержания Фощий временно исполнял обязанности главы Госгеонедр, так как действующий руководитель Госгеонедр Олег Кирилюк находился в отпуске.

Ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны игроков рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

Во времена президентства Виктора Януковича СМИ связывали компанию "Голден Деррик" с интересами экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала "Голден Деррик" 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Согласно проверке, 26 решений было принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 миллионов гривень за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых.