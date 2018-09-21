В Украине сократилось промпроизводство - впервые в этом году

До августа спад промпроизводства был зафиксирован в декабре 2017 года, после чего показатель демонстрировал рост 7 месяцев подряд.

Промышленное производство в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 0,5% после роста на 2,9% месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в августе в годовом выражении также упало на 0,5% после роста на 2,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем – июлем 2018 года - промпроизводство в августе без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 0,5%, с учетом корректировки – на 0,7%.

До августа спад промпроизводства в Украине в годовом выражении был зафиксирован в декабре 2017 года (минус 0,5% без учета корректировки на эффект календарных дней), после чего показатель демонстрировал рост в аналогичном измерении 7 месяцев подряд.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (30%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (7,6%), производстве электрического оборудования (7,3%).

Наибольший рост в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (10,3%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (10,2%), добыче сырой нефти и природного газа (7,3%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 2,9% с 2,2% месяцем ранее.

В 2017 году в Украине зафиксирован спад промпроизводства на 0,1% после роста на 2,8% в 2016 году.