Новые пошлины США и Китая на товары друг друга вступили в силу

Новые 10-процентные ставки введенной США ввозной пошлины коснутся китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Китай в ответ облагает пошлинами товары из США на 60 миллиардов долларов.

Объявленные ранее новые таможенные пошлины США на китайские товары вступили в силу в понедельник, 24 сентября. Введенные меры будут касаться широкого перечня товаров на сумму в 200 миллиардов долларов. Читайте такжеКитай из-за торгового конфликта сокращает импорт нефти и газа из США Пока что ставка новых ввозных пошлин составит 10 процентов, а уже с 1 января 2019 года она составит 25 процентов, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство новостей dpa.

Вместе с ранее наложенными таможенными сборами на произведенные в Китае товары на сумму 50 миллиардов долларов, теперь США облагают пошлиной фактически половину импорта из Китая. Исключением во время нынешнего расширения перечня ввозимых из Китая товаров, подпадающих под действие пошлин, стали Smart Watches от Apple, приборы с Bleutooth, а также стулья и сиденья для младенцев.

Так же вступают в силу и объявленные ранее китайскими властями шаги в ответ. Введенные Китаем ввозные пошлины будут касаться американских товаров на сумму 60 миллиардов долларов. В целом под действие китайских пошлин в размере 5-10 процентов будут подпадать тысячи наименований американских товаров, отмечается в сообщении китайского таможенного ведомства, на которое ссылается агентство новостей AP.

Впрочем, возможности Китая относительно зеркальных мер в ответ на действия США весьма ограничены, ведь КНР ежегодно импортирует из Соединенных Штатов товаров на сумму около 130 миллиардов долларов, отмечает агентство dpa. В то же время некоторые аналитики не исключают, что Пекин может ответить Вашингтону по-другому, например, нажав на американские компании, которые ведут успешный бизнес на китайском рынке.

Тем временем в самом Пекине резко раскритиковали торговую политику американской администрации. По данным государственного китайского информагентства "Синьхуа", нынешние шаги правительства Трампа - это "торговая тирания". По мнению Пекина, Вашингтон пытается запугать других с помощью таможенных ставок и навязать другим странам свою волю, передает Reuters.

Между США и Китаем на протяжении последних месяцев продолжается торговое противостояние, сопровождающееся взаимным установлением новых импортных пошлин. Вашингтон обвиняет Пекин в использовании нечестных методов торговли, а также в краже интеллектуальной собственности.