В СБУ рассказали, как борются с незаконными поставками сырья на «Крымский титан»

Отмечается, что санкции в отношении компаний, незаконно поставляющих сырье на «Крымский титан», были введены еще в апреле 2017 года.

Служба безопасности Украины принимает меры по реализации санкций, введенных в соответствии с решением Совета нацбезопасности и обороны от 28 апреля 2017 года, к компаниям, которые поставляли ильменитовый концентрат на территорию временно оккупированного Крыма вне таможенного контроля через закрытый пункт пропуска «Керченский морской торговый порт».

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Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос УНИАН относительно мер, который были предприняты для недопущения незаконных поставок сырья с территории Украины на химпредприятие «Крымский титан».

«В соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (введенных в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года) к юридическим и физическим лицам, которые осуществляли ввоз ильменитового концентрата на территорию АР Крым вне таможенного контроля через закрытый пункт пропуска «Керченский морской торговый порт», применены санкции, срок которых продлен решениями СНБО и введёнными в действие указами президента от 14 мая и 21 июня 2018 года», - сказано в сообщении.

«Меры по реализации указанных санкций осуществляются СБУ в пределах компетенции», - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, по данным СМИ, химпредприятие «Крымский титан», которое находится на территории оккупированного Крыма и грозит полуострову и приграничной территории Украины экологической катастрофой, продолжало свою работу исключительно благодаря поставкам сырья с территории Украины. Поставки осуществляются по «серым» схемам - через украинские порты, затем через турецкие, а дальше - российские порты.

О поставках сырья с Украины на «Крымский титан» еще в 2017 году заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко. Но ситуация, как свидетельствуют данные СМИ, не решена и по сей день.

Справка УНИАН. В ночь с 23 на 24 августа на химпредприятии «Крымский титан» в Армянске на территории оккупированного Крыма был зафиксирован запредельный выброс токсичного сернистого ангидрида. Второй выброс произошел в ночь с 4 на 5 сентября. Токсичные пары распространились на приграничные территории Херсонской области Украины, с которых были эвакуированы дети и беременные женщины.

Эксперты называют произошедшее в Армянске техногенной катастрофой и озвучивают две версии случившегося: источником выброса химвеществ мог стать кислотоотстойник завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала, также во время проходящих на территории Крыма военных учений России в предприятие попал снаряд.

Силовиками Херсонской области открыто уголовное дело в связи с произошедшим в Армянске. Кроме того, МИД Украины заявил, что собирает все необходимые материалы и доказательства химического выброса в Крыму для обращения в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

11 сентября стало известно, что завод «Крымский титан» 9 сентября полностью остановил производство.